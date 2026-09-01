Monospektaklių festivalis MANO/MONO Vilniuje: penki susitikimai su žmogumi ir jo istorija

Šių metų programoje – penki skirtingi spektakliai, atveriantys labai skirtingas temas: skaudžią jauno žmogaus istoriją, kontroversiškai vertinamos poetės Salomėjos Nėries sudėtingus gyvenimo pasirinkimus, šviesų žvilgsnį į gyvenimą, susitikimą su Antoine'o de Saint-Exupéry „Mažuoju Princu“ ir tikrą šeimos išlikimo Holokausto metais istoriją.
Skirtingus kūrinius jungia žmogus – jo pasirinkimai, atmintis, atsakomybė, gebėjimas išlikti ir ieškoti atsakymų į klausimus, kuriuos kartais užduoti sau nėra lengva.
„Lapkričio 20“ – kas nutinka, kai jaunas žmogus lieka vienas su savo neviltimi?
Festivalį rugsėjo 7 d. 18 val. atidarys režisierės Loretos Vaskovos monospektaklis „Lapkričio 20“, kuriame vaidina Šarūnas Januškevičius. Spektaklis sukurtas pagal vieno garsiausių šiuolaikinių Švedijos dramaturgų Larso Noréno paskutinį kūrinį, dokumentinę pjesę „Lapkričio 20“.
Pjesė sukurta remiantis tikru 2008 m. lapkričio 20 d. įvykiu, kai aštuoniolikmetis jaunuolis į mokyklą mažame Vokietijos miestelyje atsinešė ginklų. Į daugelį kalbų išversta pjesė Lietuvoje pastatyta pirmą kartą.
Spektaklyje nagrinėjamos patyčių, smurto ir savižudybės temos, mėginama pažvelgti į jauno žmogaus vidinį pasaulį ir aplinką, kurioje kaupiasi neviltis, pyktis bei atskirtis. Kartu keliami sudėtingi klausimai apie žmogaus pasirinkimus ir priežastis, dėl kurių peržengiamos visuomenės ribos.
Jaunuoliams nuo 14 metų skirtas spektaklis nesibaigia nusileidus scenos uždangai. Po jo žiūrovai kviečiami į psichologės Ivonos Suchodolskos parengtą diskusiją ir kartu aptarti spektaklyje keliamus klausimus.
„Gyvenimas kaip graži kelionė“ – apie drąsą gyventi gražiau
Spektaklio „Gyvenimas kaip graži kelionė“ autorė ir aktorė Virginija Kochanskytė žiūrovus pakvies rugsėjo 14 d. 18 val.
Tai teatralizuota, žaisminga, romantiška, šmaikšti ir lyriška programa, kurioje aktorės ir publikos susitikimas tampa kelione per skirtingas žmogaus patirtis. Romantiškos ir ironiškos, linksmos ir jautrios istorijos kviečia ne tik sekti scenoje kuriamo personažo gyvenimo peripetijas, bet ir atsigręžti į savo patirtis, prisiminti svajones bei dalykus, kuriuos galbūt vis atidedame vėlesniam laikui.
Spektaklyje netrūksta juoko, ašarų, gyvenimo išminties ir taiklių pastebėjimų. Pasak V. Kochanskytės, jai svarbu, kad šis susitikimas paskatintų žiūrovą į savo gyvenimą pažvelgti kitaip, prisiminti svajones ir ryžtis tam, kas ilgai buvo atidėliojama.
„Poetė“ – Salomėja Nėris tarp kaltinimo ir bandymo suprasti
Rugsėjo 21 d. 18 val. festivalio programoje – Birutės Mar monospektaklis „Poetė“, sukurtas Salomėjos Nėries (1904–1945) dienoraščių ir eilėraščių motyvais. Scenarijaus autorė ir atlikėja – Birutė Mar, režisierė – Regina Garuolytė.
Vienos ryškiausių XX amžiaus lietuvių poečių gyvenimas iki šiol kelia diskusijų dėl jos politinių pasirinkimų, kūrybos ir santykio su sudėtingu istoriniu laikotarpiu. Tačiau spektaklis siekia ne pateikti vienareikšmį nuosprendį, o pažvelgti į žmogų, slypintį už istorinio ir literatūrinio mito.
Spektaklyje pasirinkta dokumentinio „Poetės teismo“ forma: iš salės skamba S. Nėrį kaltinantys ir ginantys tekstai, o jos dienoraščiai ir eilėraščiai tampa medžiaga, leidžiančia ieškoti atsakymų į klausimus apie menininko pasirinkimus ir atsakomybę.
Ar galima atskirti kūrėją nuo jo kūrybos? Kaip vertinti menininką, kurio gyvenime būta prieštaringų sprendimų? Ar visuomenė turi teisę jį teisti? Prieš daugiau nei du dešimtmečius sukurtas spektaklis šiandien šiuos klausimus leidžia išgirsti iš naujo.
„Susitikimas su Mažuoju Princu“ – akistata su savo vidiniu vaiku
Aktorius Algirdas Dainavičius ir kompozitorius Marius Salynas rugsėjo 28 d. 18 val. kvies į teatrinį ir muzikinį „Susitikimą su Mažuoju Princu“.
Antoine'o de Saint-Exupéry alegorinė pasaka jau ne vieną kartą įrodė, kad „Mažasis Princas“ nėra tik vaikams skirta istorija. Algirdas Dainavičius scenoje persikūnija į Rožę, Karalių, Tuščiagarbį, Žibintininką, Lapę ir kitus gerai pažįstamus kūrinio personažus, o pasakojimą papildo gyvai atliekamos Mariaus Salyno dainos pagal poeto Rimvydo Stankevičiaus tekstus.
Susitikimas su Mažuoju Princu čia tampa susitikimu su savimi – savo svajonėmis ir tuo vidiniu vaiku, kuriam suaugusio žmogaus kasdienybėje dažnai nebelieka laiko.
„Mano tėvas“ – šeimos atmintyje išsaugota Holokausto istorija
Festivalį spalio 5 d. 18 val. vainikuos Aleksandro Rubinovo spektaklis „Mano tėvas“, kurio scenarijaus autorius, režisierius ir aktorius yra pats A. Rubinovas. Spektaklyje pasakojama asmeninė jo tėvo Stanislovo Rubinovo (1930–2013) vaikystės ir išlikimo Holokausto metais istorija.
1941 m. liepos pradžioje Paneriuose buvo nužudytas Stanislovo tėvas. Tuomet jis su motina nepakluso nurodymui persikelti į getą ir iki 1944 m. slapstėsi Vakarų Baltarusijos miškuose. Išsikasę žeminę, jie gyveno nuolat kamuojami bado, šalčio ir baimės, o nuo mirties juos ne kartą skyrė vos vienas žingsnis.
Asmeninė vienos šeimos istorija scenoje tampa universaliu pasakojimu apie motinos ir sūnaus ryšį, žmogaus stiprybę, išlikimą ir gebėjimą neprarasti vilties net pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis.
Spektaklyje skamba Fausto Latėno kūriniai ir žydų liaudies muzika.
Penki vakarai – penki skirtingi žvilgsniai į žmogų
Trečiasis MANO/MONO festivalis dar kartą kviečia pasinerti į ypatingą, intymią teatro formą, kurioje aktorius scenoje lieka akis į akį su žiūrovu. Čia nėra kur pasislėpti nei už didelio ansamblio, nei už sceninio veiksmo gausos – istoriją kuria žmogaus balsas, kūnas, atmintis ir tiesioginis ryšys su publika.
Šių metų programoje susitinka skirtingos temos ir teatro kalbos, tačiau visų penkių vakarų centre – žmogus: jaunuolio neviltis, vedanti į tragediją, moters gebėjimas neprarasti gyvenimo džiaugsmo, sudėtingi poetės pasirinkimai istorinių lūžių akivaizdoje, Mažojo Princo priminimas apie tai, ką užaugę pamirštame, bei sūnaus pasakojama tėvo išlikimo istorija.
Visi festivalio spektakliai vyks Lietuvos teatro sąjungos salėje, Teatro g. 8, Vilniuje.
Renginiai nemokami.
Daugiau informacijos Lietuvos teatro sąjungos feisbuko puslapyje https://www.facebook.com/teatrosajunga/
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