 Muzikinio baro „Artistai“ kiemelyje – du gimtadieniai su gausybe svečių

Muzikinio baro „Artistai“ kiemelyje – du gimtadieniai su gausybe svečių

2026-07-27 17:41 diena.lt inf.

Šių metų liepos 28 d. ir liepos 30 d., 20 val., koncertų cikle „Artistai“ gyvai“ muzikinio baro „Artistai“ kiemelyje, „Bardai LT” kvies paminėti du gimtadienius. Liepos 28-ąją „Bardai LT“ pasitiks pilnametystę, o liepos 30-ąją kvies paminėti jau iškeliavusio kompozitoriaus, bardo Andriaus Kulikausko 75-ąjį gimtadienį.

Jau šį antradienį netruks muzikos, improvizacijos, poezijos, staigmenų ir sveikinimų. Žinomi bardai, aktoriai, dainuojamosios poezijos mėgėjai – visi norintys sveikins „Bardus LT“ ir kartu kurs šventinę nuotaiką.

18-ojo gimtadienio koncerte į sceną žengs ir vieni kitus sveikins žinomi scenos veidai. Nuo senų dainų dulkes nupūs vis rečiau scenoje sutinkamas bardas, dainų autorius ir atlikėjas Vytautas V. Landsbergis. Mėgstamų poetų knygas atvers ir smagios poezijos padovanos aktorius Evaldas Jaras. Autorines dainas atliks aktoriai Džiugas Širvys, Saulius Bareikis, Vladas Bagdonas, Aidas ir Ignas Giniočiai. Vakaro šeimininku taps aktorius Algirdas Dainavičius.

O ketvirtadienį, liepos 30-ąją, „Bardai LT“ kvies į A. Kulikausko dainų vakarą. Šiais metais maestro būtų pasitikęs 75-metį, tačiau kūrėjo žemiškoji kelionė nutrūko 2024-ųjų rudenį. Geros muzikos ekspertai „Bardai LT“ nutarė kasmet A. Kulikausko gimtadienius pasitikti kartu su jo scenos bendražygiais, bičiuliais, mokiniais ir prisiminti gausų jo sukurtų dainų palikimą. Kad Andriaus gimimo diena taptų šviesi ir skambi, suburianti maestro kūrybos gerbėjus.

Koncerte dalyvaus: Andrius Kaniava, jaunoji dainų kūrėja iš Žemaitijos – Živilė Mackevičiūtė, atlikėjas Ričardas Mikalajūnas, aktoriai dainų autoriai ir atlikėjai Džiugas Širvys, Andrius Kaniava, „Baltos Varnos“, Česlovas Gabalis, Justė Kazakevičiūtė ir Gintaras Šulinskas. Vakarą ves Daiva Tamošiūnaitė-Budrė.

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Šiame straipsnyje:
Artistai gyvai
renginiai
Andrius Kulikauskas

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