Nuo Katedros aikštės iki Baltojo tilto: „Vilniaus dienos“ pristato visą programą

Muzikinis Vilnius – nuo Katedros aikštės iki „Sunkiosios terasos“
Ypatingi du vakarai su skirtingų kartų ir stilių atlikėjais laukia didžiojoje festivalio scenoje Katedros aikštėje. Čia rugsėjo 4-ąją, penktadienį, pasirodys „Kamanių šilelis“ (21 val.) ir Free Finga (22 val.), o rugsėjo 5-ąją, šeštadienį, – Justinas Jarutis (20 val.) ir Donatas Montvydas (21 val.).
Šiemet festivalio muzikinį žemėlapį papildys ir naujas formatas – „Sunkioji terasa“. Rugsėjo 4–5 dienomis „Vasaros terasoje“ susitiks Lietuvos roko ir metalo scenos grupės. Nemokamas renginys kvies iš arčiau pažinti skirtingas sunkiosios muzikos kryptis ir jos kūrėjus.
Skambės ir scenos Vinco Kudirkos aikštėje bei Neries krantinėje prie Baltojo tilto. Čia susitiks gyva muzika, komedija ir elektronikos garsai.
Festivalis, kuris juda kartu su miestu
„Vilniaus dienų“ programa kvies būti aktyviems. Rugsėjo 4–6 dienomis vyksiantis Vilniaus sporto festivalis suburs daugiau nei 70 sporto klubų ir organizacijų bei pasiūlys per 100 sporto ir aktyvaus laisvalaikio veiklų. Šių metų „Active Vilnius“ organizuojamo festivalio šūkis – „Mano galvoje – tik sportas!“ kviečia ne tik sportuoti, bet ir geriau suprasti sportą.
Kaip pranešė Vilniaus savivaldybė, šią mintį tęs viena svarbiausių festivalio naujienų – pirmą kartą Lukiškių aikštėje rengiama „Sveiko judesio konferencija: Active Vilnius“. Lukiškių aikštėje ir Baltojo tilto sporto aikštyne lauks parodomieji pasirodymai, turnyrai, sveikatingumo veiklos, sportinės pramogos ir užduotys įvairaus amžiaus lankytojams.
Sporto programa neapsiribos aikštėmis – į festivalį įsilies ir Neris. Masinis baidarių plaukimas sujungs miesto erdves, o rugsėjo 6-ąją Lukiškių kalėjimo 2.0 erdvėse nuo 14 val. vyks Vilniaus krepšinio komandos „Rytas“ sezono atidarymo renginys „Juodai baltai raudonas Vilnius“.
Kūryba, dizainas, literatūra ir skoniai
Gedimino prospektas festivalio metu taps tikru atradimų maršrutu. Čia lankytojų lauks skirtingos kūrėjų, meno, tautodailės, maisto ir restoranų erdvės.
Menų alėjoje nuo Katedros aikštės iki Vinco Kudirkos aikštės lankytojus vilios stiklo, keramikos, skulptūros ir tapybos darbai bei galimybė pabendrauti su jų autoriais.
Šiuolaikinio dizaino, mados, aksesuarų ir grožio erdvėje „Stiliaus LOKACIJA“ Vinco Kudirkos aikštėje bei Gedimino pr. susitiks daugiau nei 180 Lietuvos kūrėjų ir prekių ženklų. Čia džiugins stilingų drabužių, juvelyrikos, aksesuarų, namų interjero detalių ir kitų autorinių kūrinių gausa, o susitikimai su kūrėjais ir išskirtinės jų ekspozicijos, demonstruojančios kūrybos procesą ir kviečiančios prie jo prisijungti, leis iš arčiau pažinti jų idėjas. Prie Vinco Kudirkos paminklo įsikurs ir visą festivalį veiks vaikų grožio salonas, muilo burbulai, vyks daugiau nei 20 kūrybinių dirbtuvių visai šeimai.
Literatūros gerbėjų šiemet lauks „Knygų aikštė“, kurios renginiai pasklis po tris miesto erdves – prie Katedros knygų paviljone, Lietuvos nacionalinio dramos teatro ir Vilniaus literatų namuose. Lietuvos leidėjų asociacijos organizuojamoje programoje lankytojai galės susitikti su rašytojais, leidėjais ir kūrėjais, išgirsti jų pasakojimus bei atrasti naujų knygų.
Miestas, kuriame telpa visas pasaulis
Svarbiu festivalio bendruomeniškumo akcentu taps „Vilnius Is My City“. Rugsėjo 5-ąją Bernardinų sode susitiks Vilniuje gyvenančios skirtingų šalių ir kultūrų bendruomenės. Penktą kartą „Go Vilnius“ organizuojama šventė siūlys pažinti jų tradicijas, muziką, maistą ir istorijas bei dar kartą primins, kad šiuolaikinį Vilnių kuria žmonės iš įvairiausių pasaulio kampelių. Renginio metu pirmą kartą bus įteikti „Vilnius Is My City Awards“ apdovanojimai užsienio kilmės vilniečiams, savo veikla prisidedantiems prie miesto gyvenimo.
Vilnius nesustos sutemus
Šiemet „Vilniaus dienos“ pirmą kartą dar plačiau atsivers naktiniam miestui. Rugsėjo 5-osios naktį festivalio dalimi taps Vilniaus naktinio biuro inicijuotos „Vilniaus naktys“, kviesiančios užsukti į keturis klubus: „Anna Mesha. Butas“, „Cornercafé“, „Elastica“ ir „Gallery 1986“. Vienas bilietas suteiks galimybę juos aplankyti nuo 23 val. iki 6 val. ryto ir pažinti skirtingus sostinės naktinio gyvenimo veidus.
Festivalio vakarų kulminacija taps ir naujas dronų šou. Prie Baltojo tilto penktadienį ir šeštadienį apie 15 minučių truksiantis pasirodymas pasakos Vilniaus istoriją šviesomis – danguje iškils miesto simboliai ir atpažįstami vaizdai, o pasirodymą lydės muzika.
„Vilnius yra miestas, kurio istoriją ir šiandienos charakterį kuria labai skirtingi žmonės. Todėl norime, kad tai atsispindėtų ir miesto šventėje – kad joje savo vietą rastų muzikos gerbėjas ir sporto entuziastas, šeima su vaikais ir literatūros mylėtojas, kūrėjas, gurmanas ar tiesiog žmogus, norintis savaitgalį pabūti mieste. Tikiuosi, kad kiekvienas iš „Vilniaus dienų“ išsineš savąjį atradimą ir dar vieną priežastį didžiuotis Vilniumi“, – sako festivalio organizatoriaus Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis.
Visa „Vilniaus dienų“ 2026 programa – www.vilniausdienos.lt.
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