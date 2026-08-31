Po pirmojo etapo sėkmės – antrosios vaikų dviračių varžybos Vingio parke

Pirmasis taurės etapas sulaukė didesnio susidomėjimo, nei tikėjosi organizatoriai – į varžybas užsiregistravo daugiau nei 110 jaunųjų dviratininkų. Net ir sustabdžius registraciją organizatoriai sulaukė tėvų prašymų priimti papildomų dalyvių. Tai paskatino dar kartą suburti vaikus ir jų šeimas – šįkart Vingio parke, prie estrados.
„Pirmajame etape pamatėme, kiek daug vaikų nori ne tik važinėti dviračiu, bet ir išbandyti tikrų varžybų jaudulį. Daugeliui tai buvo pirmasis startas gyvenime, todėl ypač džiugino jų ryžtas, šypsenos finiše ir tėvų palaikymas. Norime, kad vaikai suprastų: dviračių sportas prasideda ne nuo rezultato ar vietos ant podiumo, o nuo noro judėti, išdrįsti ir mėgautis važiavimu“, – sakė „Energus Talentų akademijos“ vadovė ir vyriausioji trenerė Tatjana Petrauskienė.
Varžysis keturiose amžiaus grupėse
Antrasis taurės etapas vyks specialiai parengtoje trasoje. Dalyviai bus suskirstyti į keturias amžiaus grupes, o berniukai ir mergaitės varžysis bei bus apdovanojami atskirai.
18 val. startuos jauniausi dalyviai – V8 ir M8 grupių, 2018 m. gimę ir jaunesni vaikai. 18.30 val. į trasą išvažiuos V10 ir M10 grupių, 2016 m. gimę ir jaunesni, V12 ir M12 grupių, 2014 m. gimę ir jaunesni, bei V14 ir M14 grupių, 2012 m. gimę ir jaunesni, dalyviai. Kiekvienas vaikas startuos iš jo amžiaus grupei skirto starto koridoriaus.
„Trasa ir varžybų formatas parenkami taip, kad vaikai patirtų tikras sportines emocijas, tačiau kartu jaustųsi saugiai ir drąsiai. Vieni kovos dėl prizinių vietų, kiti sieks įveikti trasą ar tiesiog pirmą kartą stoti prie starto linijos. Mums svarbi kiekvieno vaiko asmeninė pergalė“, – pabrėžė T. Petrauskienė.
Greičiausių kiekvienos grupės dalyvių laukia rėmėjų įsteigti prizai, tačiau be apdovanojimo neliks nė vienas – visi finišavę vaikai gaus medalius.
Dalyvavimas – nemokamas
Varžybose gali dalyvauti visi 2012 m. gimę ir jaunesni vaikai, nepriklausomai nuo jų sportinės patirties. Dalyviams būtina turėti techniškai tvarkingą dviratį ir šalmą.
Dalyvavimas varžybose nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija, kuri vyksta iki rugsėjo 14 d. 23.59 val. Registruotis galima internetu: https://bit.ly/4wIWWup.
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