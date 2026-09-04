Sostinėje – didžiausias miesto festivalis „Vilniaus dienos“

Gedimino prospekte ir prie scenos Vinco Kudirkos aikštėje popietę pasirodys Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, pristatysiantis programą „Baltosios naktys“. Maršo paradas prasidės prie Katedros.
Sulig originaliu pučiamųjų orkestro pasirodymu, nuo penktadienio iki sekmadienio festivalio programa nuvilnys per pagrindines Vilniaus erdves – Katedros aikštę, Gedimino prospektą, Vinco Kudirkos ir Lukiškių aikštes, Baltojo tilto prieigas bei Neries krantinę.
Pasak organizatorių, Gedimino prospektas festivalio metu taps tikru atradimų maršrutu, siūlančiu gausų skirtingų patirčių pasirinkimą – nuo meno ir kūrybos iki gastronomijos, dizaino, mados ir muzikos.
Baltojo tilto pievoje visą savaitgalį veiks vaikams ir šeimoms skirta pramogų erdvė, kurioje nuobodžiauti neleis judriųjų žaidimų, batutų, kliūčių ruožų, kūrybinių dirbtuvių įvairovė bei sūrio dešrelių plėšymo čempionatas.
Neries krantinėje festivalio svečių lauks daugiau nei dvi dešimtys restoranų ant ratų.
Mažieji lankytojai V. Kudirkos aikštėje įsikūrusioje Stiliaus LOKACIJA erdvėje atras ne tik unikalius kūrėjų darbus, bet ir galės įsitraukti į daugiau nei 20 kūrybinių veiklų, pūsti milžiniškus muilo burbulus.
Literatūros ir „Knygų aikštės“ gerbėjai laukiami paviljone prie Katedros, prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro ir Vilniaus literatų namuose, kur beveik 40 renginių ypatingas dėmesys bus skiriamas Vilniaus istorijai ir vaikų literatūrai.
Aktyviausi lankytojai savaitgalį galės praleisti Lukiškių aikštėje ir Baltojo tilto sporto aikštyne įsikūrusiame „Vilniaus sporto festivalyje“, kurio programoje – daugiau nei 100 sporto ir aktyvaus laisvalaikio veiklų.
Sporto programa neapsiribos aikštėmis – į festivalį įsilies ir Neris. Masinis baidarių plaukimas sujungs miesto erdves, o rugsėjo 6-ąją Lukiškių kalėjimo erdvėse nuo pietų vyks Vilniaus krepšinio komandos „Rytas“ sezono atidarymo renginys „Juodai baltai raudonas Vilnius“.
Keturiose scenose – Katedros aikštėje, Vinco Kudirkos aikštėje, Neries krantinėje prie Baltojo tilto ir „Vasaros terasoje“ – skambės skirtingų žanrų gyva muzika: nuo populiariosios ir alternatyviosios iki elektronikos, house, roko ir metalo.
Naujas festivalio formatas „Sunkioji terasa“ – alternatyviosios ir sunkiosios muzikos scena „Vasaros terasoje“, kurioje pasirodys devynios Lietuvos roko ir metalo grupės.
Kita naujovė – „Vilniaus naktys“, rugsėjo 5-osios naktį tęsianti festivalio programą jau po vidurnakčio keturiuose sostinės klubuose: „Anna Mesha. Butas“, „Cornercafé“, „Elastica“ ir „Gallery 1986“.
Be to, Neries krantinės scenoje prie Baltojo tilto pasirodys „K2 Comedy“ komikai.
Didžiojoje festivalio scenoje Katedros aikštėje koncertuos „Kamanių šilelis“, Free Finga, Justinas Jarutis, Donatas Montvydas.
Penktadienį ir šeštadienį vėlai vakare numatytas dronų šou prie Baltojo tilto.
Festivalio metu miesto centre bus taikomi laikini eismo ribojimai, į renginius rekomenduojama atvykti pėsčiomis ar viešuoju transportu, kurio dalis maršrutų kursuos dažniau.
„Vilniaus dienos“ vyks rugsėjo 4–6 dienomis.
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