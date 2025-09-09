Sostinės gyventojai ir svečiai kviečiami į pokalbių ciklą „Aš esu Vilnius“

Pokalbiai apie miestą ir žmones
„Vasarą surengėme tris pokalbių ciklo „Aš esu Vilnius“ susitikimus ir jie sulaukė didelio susidomėjimo. Džiugu, kad žmonės ne tik ateina, bet ir sugrįžta, atsiveda draugų, įsitraukia į diskusijas, dalijasi savo patirtimi – taip po truputį kuriasi bendruomenė. Pokalbių apie miestą, kuriuose kalbasi skirtingas miesto patirtis turintys miesto gyventojai, labai reikėjo, todėl su dar didesniu džiaugsmu kviečiame vilniečius ir miesto svečius prisijungti prie artėjančių susitikimų Pamėnkalnio viloje“, – teigia VšĮ „Vilnius, UNESCO literatūros miestas“ direktorė Rūta Elijošaitytė-Kaikarė.
„Aš esu Vilnius“ ciklo renginiuose susitinka įvairių kartų, patirčių ir profesijų žmonės, o su sostine juos sieja ypatingas asmeninis ryšys. Apie savo Vilnių pasakoja tiek gerai žinomi, tiek mažiau viešumoje matomi vilniečiai – tie, kurie aktyviai kuria šį miestą. Pokalbiai vyksta Pamėnkalnio vilos svetainėje arba kieme – siekiama atverti šias daugeliui dar mažai pažįstamas, bet ypatingas miesto erdves ir pakviesti jas atrasti iš naujo.
Rugsėjo pokalbiai Pamėnkalnio viloje
Rugsėjo 11 d. 18 val. „Aš esu Vilnius“ renginyje diskutuos vertėja Kristina Kačkuvienė ir poetas, vertėjas Rimas Užgiris. Pašnekovai pažvelgs į miestą iš asmeninių ir profesinių patirčių perspektyvų: Kristina – antros kartos vilnietė, o Rimas, 40 metų gyvenęs JAV, Lietuvos sostinėje praleido jau 12 metų ir laiko save tikru vilniečiu.
Rugsėjo 25 d. 18 val. įvyks architekto Dainiaus Juozėno ir matematiko Rimanto Vaicenavičiaus pokalbis.
Abu susitikimai organizuojami Pamėnkalnio viloje (Pamėnkalnio g. 34) – išskirtinėje miesto erdvėje, kuri tampa atvira vilniečių susitikimams, pokalbiams ir refleksijoms apie miestą. Kiti pokalbių ciklo „Aš esu Vilnius“ renginiai planuojami spalį.
