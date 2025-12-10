Užutrakyje atidaryta unikali paroda

Ekspozicijoje pristatoma plati šiuolaikinės liaudies dailės panorama – nuo vaizdinės (skulptūros, tapybos, grafikos, karpinių) iki taikomosios (tekstilės, keramikos, kalvystės, medžio dirbinių) ir paprotinės dailės (margučiai, šiaudiniai sodai).
Pirmą kartą „Aukso vainiko“ parodoje eksponuojami garsaus Žemaitijos kanklių meistro instrumentai, medžio drožėjai pristato ir klasikines šventųjų skulptūras, ir šmaikščias, lengvos ironijos kupinas skulptūrines kompozicijas, o karpinių meistrės stebina preciziškais, ypatingo kruopštumo reikalaujančiais darbais.
Tekstilės gerbėjai kviečiami iš arti pamatyti Mažosios Lietuvos kostiumo detales – siuvinėtus delmonus, drobules, pirštines, taip pat muziejinę vertę turinčias, kruopščiai atkurtas zanavykų juostas. Ekspoziciją papildo ir reljefine technika išdrožtos rankšluostinės, šiaudiniai sodai bei margučiai, žavintys ornamentų ir tradicinės simbolikos įvairove.
Šiemet „Aukso vainikas“ mini 20-ies metų sukaktį, todėl parodoje greta konkursinių darbų eksponuojami ir ankstesnių metų laureatų kūriniai.
Paroda lankytojų lauks iki 2026 m. sausio 6 d. Tradiciškai Trijų Karalių dieną – sausio 6-ąją – Užutrakio dvaro rūmuose vyks nacionalinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ laureatų paskelbimo ir vainikavimo iškilmės.
Naujausi komentarai