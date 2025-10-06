Vilniaus senjorai jau trečiąkart kviečiami nemokamai žiūrėti filmus

„Senjorų kino savaitę organizuojame jau trečius metus iš eilės – džiaugiamės dideliu mūsų senjorų susidomėjimu ir kaskart užsipildančiomis salėmis. Tokie renginiai neabejotinai suvienija bendruomenę bei prisideda užtikrinant, kad senjorai turėtų plačias kokybiško laisvalaikio galimybes.
Kiekvienais metais siekiame nustebinti senjorus naujais sprendimais ir įkvepiančių filmų programa, dėl to renginys šiemet taps dar kokybiškesnis bei artimesnis. Europietiškus filmus rodysime ne tik centrinėje Vilniaus dalyje įsikūrusiuose kino teatruose, bet ir nutolusiose seniūnijose, arčiau namų – ten, kur senjorams patogiausia“, – sakė renginio globėjas Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Šventinės savaitės metu iš viso bus surengta 19 filmų peržiūrų, o penktadienį ir šeštadienį nemokami kino filmai bus rodomi Trakų Vokės dvare, Balsių bendruomenės namuose, taip pat Grigiškių, Naujosios Vilnios ir Kirtimų kultūros centruose.
Programoje – europietiški filmai
Šių metų Senjorų kino savaitės programa skirta Europos kino kūrybos įvairovei ir turtingumui pažinti. Italų, prancūzų, vokiečių, lenkų, suomių ir kitų tautybių autorių darbai bus rodomi originalo kalba su lietuviškais titrais.
Pagrindiniu šventinės savaitės filmu šiemet pasirinkta itališka drama „Partenopė“ (rež. Paolo Sorrentino) – svarbiausią Kanų kino festivalio apdovanojimą 2024-aisiais pelnęs filmas bus rodomas net tris kartus. Kartu žiūrovai išvys ir Lietuvos pretendentu „Oskarui“ tapusį režisieriaus Igno Miškinio filmą „Pietinia Kronikas“ bei šį prestižinį apdovanojimą pirmąkart į Baltijos šalis parvežusį latvių animacinį filmą „Potvynis“ (rež. Gints Zilbalodis).
Kruopščiai sudarytame repertuare – ir daugiau įvairiuose festivaliuose sužibėjusių kino juostų. Jas senjorams rekomenduoja festivalių „Kino pavasaris“, „Lokys, liūtas ir šakelė“, „Nepatogus kinas“ bei kino centro „Skalvija“ komandos.
Bendrauti kvies šventinė Senjorų diena
Startas trečiąkart vyksiančiai Senjorų kino savaitei bus duotas jau spalio 20 d., pirmadienį, kino teatre „Multikino“, kur tądien vyks ir šventinė Senjorų diena. Atėję į kiną senjorai ir jų artimieji galės daugiau sužinoti apie Vilniaus miesto garbaus amžiaus žmonėms teikiamas paslaugas ir pabendrauti su veiklas vykdančiais specialistais.
Senjorų dienoje dalyvaus Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“, „Active Vilnius“, Vilniaus gyvūnų globos namų, Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos ir Fabijoniškių socialinių paslaugų namų atstovai, taip pat komandos iš Lietuvos raudonojo kryžiaus, „Neakivaizdinio Vilniaus“ ir kt.
Kaip galiu dalyvauti?
Dalyvavimas Senjorų dienoje yra nemokamas ir atviras visiems, o senjorams skirtus filmus nemokamai galima stebėti tik pateiktus amžių patvirtinantį dokumentą kino centrų kasose. Kasoje pateikus neįgaliojo pažymėjimą, senjorą lydintis asmuo į kino seansą bus įleidžiamas nemokamai.
Į tik jiems rezervuotas sales senjorus kvies kino teatrai „Pasaka“, Skalvija“, taip pat „Forum Cinemas Vingis“ ir „Multikino“, įsikūręs prekybos ir pramogų centre „Ozas“. Filmų peržiūros vyks ir salėse Naujosios Vilnios, Grigiškių, Panerių, Naujininkų bei Verkių seniūnijose.
Vietų kino salėse skaičius yra ribotas, daugelis kino salių yra pritaikytos judėjimo negalią turintiems žmonėms – ši informacija nurodyta prie konkretaus filmo aprašymo.
Daugiau informacijos ir Senjorų kino savaitės filmų repertuarą galite rasti čia.
Naujausi komentarai