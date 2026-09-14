Vilniuje bus švenčiama moterų bendrystės diena

Šventė skirta moterų emocinei sveikatai, savitarpio palaikymui ir bendrystei. Nors renginyje laukia pramogos, organizatoriai pabrėžia, kad tai nėra vieta, į kurį ateinama tik pasižiūrėti programos. Jo esmė – pačioms moterims kurti atmosferą, bendrauti, susipažinti ir tiesiog gerai praleisti laiką kartu.
Pernai pirmą kartą surengta Moterų bendrystės diena sulaukė dalyvių ne tik iš Vilniaus, bet ir iš įvairių Lietuvos miestų. Į renginį jos atvyko pavieniui, su draugėmis ir nedidelėmis kompanijomis. Organizatoriai tikisi, kad tai taps kasmetine tradicija.
Rožinė spalva aprangoje taps bendrystės ženklu, o balta staltiesė – neatsiejama pikniko dalimi. Atsineštais užkandžiais ir gėrimais moterys galės dalintis tarpusavyje, taip natūraliai užmegzdamos naujas pažintis.
Mažiesiems dalyviams bus įkurta atskira erdvė su pramogomis, kad ir mamos galėtų ramiai įsilieti į šventės atmosferą.
„Kartais žmogui visai nereikia didelių dalykų. Užtenka turėti su kuo pasikalbėti, kartu pasijuokti ar tiesiog ramiai pasėdėti pievoje. Būtent tokiai bendrystei ir kuriama ši diena“, – sakė renginio organizatorė Nora Strautnikaitė.
Moterų bendrystės dieną organizuoja VšĮ „Moterų bendrystės klubas“ – nevyriausybinė organizacija, burianti moteris į bendruomenę ir kurianti erdvę, kurioje galima ne tik dalyvauti įvairiose veiklose, bet ir užmegzti tikrus, kasdienybę praturtinančius ryšius.
Klubas subūrė moteris į daugybę ypatingų patirčių: nuo jaukių vakarų su diskusijomis ar paskaitomis iki moterų vežiojimo motociklais, bei įsimintinų vakarėlių, tokių kaip „Red Lips“.
Pastarasis renginys su raudonomis lūpomis, muzika ir šokiais tapo viena laukiamiausių metų tradicijų, įrodanti, kaip moterims svarbu jausti tikrą bendrystę ir žinoti, kad jos ne vienos.
Į pikniką kviečiama kiekviena moteris, norinti pabūti tarp žmonių, susipažinti, pabendrauti ar tiesiog praleisti sekmadienio popietę jaukioje moterų kompanijoje.
Moterų bendrystės dienos piknikas „PINK PICNIC | Baltų staltiesių piknikas“ vyks rugsėjo 20 d., sekmadienį, 13 val. prie Baltojo tilto Vilniuje.
Dalyvavimas nemokamas.
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