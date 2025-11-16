Vilniuje uždaromas kino festivalis „Scanorama“

23-ąją festivalį užbaigs lenkų dokumentikos meistro Maciejaus Drygaso filmas „Traukiniai“.
„Nebylus, bet įspūdingai paveikus archyvinės dokumentikos filmas – bendros Lenkijos ir Lietuvos gamybos darbas“, – rašo organizatoriai.
„Scanoramą“ užversiantis ir sausio pabaigoje Lietuvos ekranuose pasirodysiantis filmas – XX amžiaus portretas, kuriame žmonių veidai, miestai, kasdienybė ir istoriniai lūžiai telpa į vieną kelionę traukiniu. Jis seka pasaulio ritmą, ieško krypties ir kelia klausimą – kur mes visi judame toliau“, – teigia jie.
Pagrindiniame ilgametražių filmų konkurse šiemet varžosi dešimt premjerų iš įvairių Europos šalių. Šventinio vakaro metu paaiškės, kuris iš šių filmų bus pripažintas „Scanoramos“ pagrindinio konkurso laureatu.
Festivalis tęsis iki lapkričio 23 dienos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Gargžduose, Vilkaviškyje ir Visagine.
Kaip rašė BNS, kino festivalis rugsėjo mėnesį atsisakė prezidento Gitano Nausėdos globos.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Nors ministerijos kontrolę socdemai susigrąžino, kultūrininkai nuogąstauja, jog naujosios kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės komandoje dar gali atsirasti „aušriečių“.
Lapkričio 21 dieną Vilniuje organizuojamas finalinis Kultūros asamblėjos protesto mėnesio „Mes esame kultūra“ mitingas, prie kultūrininkų žada prisidėti įvairių sektorių atstovai, tarp jų – medikai, sportininkai, pedagogai, jaunimas, žemės ūkio atstovai.
