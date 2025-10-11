Vilniuje vyks 36-asis fantastinių idėjų ir kūrybos festivalis „Lituanicon“

Kaip pranešė organizatoriai, lankytojų lauks mokslininkų, mokslo populiarintojų ir kitų fantastikos mėgėjų pranešimai, kūrybinės dirbtuvės, stalo ir vaizdo žaidimai.
Šių metų festivalio tema – kosmosas.
„Vienas pagrindinių festivalio tikslų – burti fantastų bendruomenę ir sukurti jos nariams erdvę susitikti bendrose veiklose, išlaisvinti savo kūrybiškumą, paskatinti kurti savitą santykį su naujomis technologijomis. Kosmosas yra tam puikai tinkanti tema, atliepianti mokslinius, meninius ir fantastinius interesus“, – pranešime cituojamas renginio koordinatorius ir organizatorius Kastytis Zubovas.
Festivalio metu numatomi pranešimai apie nežemiškos gyvybės formas ir joms tinkamas planetas bei aptariamos kosmosui tyrinėti skirtos technologijos.
Taip pat bus pranešimai apie Antikos filosofus ir jau tais laikais gają daugelio pasaulių sampratą.
Festivalyje savo naujausias knygas pristatys ir apie technologinių inovacijų, neuromokslų ir fantastikos sankirtas pasakos rašytojai Justina Kapeckaitė, Antanas Marcelionis ir neuromokslininkė Urtė Neniškytė.
Pirmasis festivalis „Lituanicon“ vyko 1990 metais Kaune.
