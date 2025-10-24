Visuomenei bus pristatytos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje Vilniuje atrastos freskos

Anot pranešimo, šios po kelių dažų sluoksniais aptiktos XVII amžiaus pabaigos–XVIII amžiaus pradžios barokines freskas perrašo iki šiol žinotą šventovės istoriją.
„Restauratoriai siekė bažnyčios interjerui grąžinti pirmines bažnyčios barokines spalvas. Tačiau po dažų sluoksniais slypėjo barokinių freskų fragmentai. Šis atradimas atskleidė, kad pirmoji mūrinė bažnyčia galėjo iškilti gerokai anksčiau nei manyta – apie 1675–1700 metus. Iki šiol manyta, kad dabartinė Kalvarijų bažnyčia iškilo XVIII amžiuje“, – rašoma pranešime.
Anot jo, nors tapyba išlikusi tik fragmentiškai, atradimas vertinamas kaip itin reikšmingas.
Pasak Restauravimo tarybos narės Birutės Rūtos Vitkauskienės, šios freskos suteikia neįkainojamos informacijos apie ankstyvąją Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčios istoriją ir jos meninę aplinką.
„Šių freskų atradimas ir restauracija yra didelis įvykis Vilniaus bažnytinio meno istorijai. Jos išlikusios fragmentiškai, bet jų demonstravimas ir visas pasakojimas galėtų tapti viso nuoseklaus Vilniaus Kalvarijos Kryžiaus stočių istorijos pasakojimo papildymu ir reikšminga vizualine informacija tikintiesiems ir lankytojams. Tolesnė bažnyčios sienų navose restauracija gali atidengti dar daugiau sienų tapybos iš šio ankstyvojo bažnyčios etapo“.
Kalvarijų bažnyčia yra vertingas Vilniaus vėlyvojo baroko mokyklos paminklas.
