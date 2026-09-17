„Zoo Fiesta“ sugrįžta į Vilniaus rajoną – lauks pramogos visai šeimai ir augintiniams

Šventės idėja gimė merui Robertui Duchnevičiui kartu su savivaldybės katinu Meru.
Pernai surengta „Zoo Fiesta“ sulaukė gyvūnų mylėtojų dėmesio, todėl šiemet renginys sugrįžo ir kvies dar kartą susitikti kartu su savo augintiniais.
„Zoo Fiesta“ – tai diena, skirta visiems, kurie myli gyvūnus ir mėgsta laiką leisti kartu. Pernai išbandėme šią idėją, o šiemet kviečiame sugrįžti ir vėl pasimėgauti švente, kurioje smagių veiklų netrūks nei žmonėms, nei jų augintiniams. Tikiuosi, kad ši tradicija kasmet suburs vis daugiau šeimų ir gyvūnų mylėtojų“, – sakė Vilniaus rajono meras Robert Duchnevič.
11.30 val. prasidės dalyvių registracija, o 12 val. įvyks oficialus šventės atidarymas.
12.15 val. lankytojų lauks Tarnybinių šunų parodomoji programa.
Nuo 13 iki 15 val. vyks šunų varžybos, kuriose dalyviai galės išbandyti savo augintinių vikrumą, greitį ir gebėjimus. Programoje – „Tūpk ir lipk!“, „Taxi“ rungtis, pagundų takas, 30 metrų bėgimas, „Triukų meistras“, „Pagauk, jei gali!“ bei publikos numylėtinio rinkimai.
Norint dalyvauti šunų varžybose, būtina išankstinė registracija. Užsiregistruoti galite čia.
15 val. vyks Jaunųjų vedlių konkursas „Vaikas ir šuo“, o 15.15 val. – neveislinių šunų paroda.
Viso renginio metu mažųjų lankytojų lauks vaikų pramogų kampelis, tad smagių veiklų netrūks ir jauniesiems šventės dalyviams.
Taip pat 13–15 val. vyks augintinių ženklinimo mikroschemomis akcija. Jos metu bus ženklinamos katės, šunys ir šeškai. Norint pasinaudoti šia paslauga, būtina išankstinė registracija.
Užsiregistruoti galite čia.
Šventės kulminacija – 16 val., kai bus paskelbti ir apdovanoti varžybų nugalėtojai.
Gyventojai kviečiami į „Zoo Fiesta“ atvykti kartu su savo augintiniais ir praleisti smagią rudens dieną Petešoje.
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