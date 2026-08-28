Adomas Bužinskas: dėl įmonių valdybų atsitraukiame

„Matome, kad darbuotojų atstovų įtraukimas iš vadybinio tapo karštų politinių diskusijų klausimu, o valdančioji dauguma informavo, kad registruos įstatymo pataisą, ankstinant įstatymo įsigaliojimą. Kadangi naujų valdybų išrinkti pagal dabar galiojantį įstatymą nebegalėsime, taupome visų laiką ir atsitraukiame“, – feisbuke penktadienį rašo miesto administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
„Esamos valdybos lieka dirbti iki savo kadencijų pabaigos, o nuo kitos kadencijos pradžios paskirsime valdybas taip, kaip numato įstatymas“, – pridūrė jis.
A. Bužinskas pabrėžė, kad tai nekeičia jo pozicijos dėl darbuotojų atstovų valdybose: „Manau, kad įstatymas bando sudėtingą problemą spręsti butaforiškai. Nepagalvota apie tinkamesnius formatus darbuotojų įtraukimui, neatsižvelgta į mūsų pastabas įstatymui, galiausiai – net neaišku, kas ir kaip galės darbuotojams atstovauti.“
„Be to, teks atsisakyti dalies labai kruopščiai atrenkamų valdybos narių, kurių kompetencijos yra nepakeičiamos“, – rašo vienas miesto vadovų.
BNS rašė, kad Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas ketina siūlyti Darbo kodekso pataisas, keičiant įpareigojimo į valdybas įtraukti ir darbuotojus įsigaliojimo datą. Anot jo, konkrečios jų nuostatos paaiškės kitą savaitę jas užregistravus.
A. Sysas pabrėžė, kad Vilniaus savivaldybė gudrauja atšaukdama valdybas prieš įstatymo įsigaliojimą lapkričio 1-ąją.
A. Bužinskas penktadienį ryte BNS teigė, kad nuo sprendimo neatsitraukia, tačiau Seimui priėmus Darbo kodekso pataisas dabartinių valdybų nebeatšauktų.
Jis pabrėžė, kad dalies atšaukiamų valdybų kadencijos baigiasi kitų metų pavasarį, todėl atranka bet kokiu atveju būtų prasidėjusi artimiausiu metu
Sprendimą atšaukti valdybas ir formuoti naujas taip pat sukritikavo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen, sostinės vicemeras Vytautas Mitalas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK).
Kaip rašė BNS, pasikeitus Darbo kodeksui ir įpareigojus darbuotojus įtraukti į įmonių valdybas, Vilniaus savivaldybė siekia išvengti šio įpareigojimo – ji nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti ir iš naujo suformuoti penkių jos valdomų įmonių valdybas.
Pokyčiai laukia įmonių „ID Vilnius“, Vilniaus vystymo kompanija (VVK), „Miesto gijos“, „Grinda“, „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) valdybų.
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