Apeliacinis teismas: Maskvos namų kreditoriai negali jų perduoti savivaldybei

Apeliacinis teismas rugpjūčio 27 dieną nutarė, kad savavališkos statybos objektas negali būti realizuojamas, todėl negali būti perduotas Vilniaus valdžiai. Jis paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo liepos 8 dienos sprendimą.
„Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas bylai reikšmingas faktines aplinkybes, tinkamai ištyrė ir įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai pritaikė materialiosios ir bankroto procesą reguliuojančias teisės normas, pirmosios instancijos teismo išvados atitinka byloje surinktų įrodymų visumą“, – nutarė Apeliacinis teismas.
Tuo metu Maskvos namai teigė, kad anksčiau teismai pripažino įstaigą pastato statytoja, todėl objektas privalo būti sutvarkytas – parduotas arba nurašytas – bankroto byloje.
„Įstatyme įtvirtintas nurašymas yra specialusis institutas, skirtas išspręsti neparduoto turto teisinį likimą, todėl vien aplinkybė, kad objektas negali būti realizuotas civilinėje apyvartoje, savaime nepaneigia šios normos taikymo“, – tikino įstaiga.
Be to, ji teigė esanti nemoki, todėl negali nugriauti pastato: „Teismas jau anksčiau suteikė teisę Statybos inspekcijai pačiai nugriauti pastatą ir išieškoti išlaidas iš įmonės. Turto perdavimas savivaldybei nepanaikina šio mechanizmo ir netrukdo Statybos inspekcijai atlikti griovimo darbų“.
Tuo metu Vilniaus valdžia tikino, kad kreditorių sprendimas yra nepagrįstas ir savivaldybė neprivalo perimti pastato, kuriuo pagal įstatymą įstaiga negali disponuoti.
„Nesant įstatyme nustatytų sąlygų savivaldybei nekyla pareiga perimti tokį įstatymų nuostatų neatitinkantį objektą, kaip savavališkos statybos pastatas“, – teigė sostinės savivaldybė.
Taip pat, anot jos, viešoji įstaiga nepagrįstai teigia, kad įstatymu reikalaujama savivaldybės aktyvaus vaidmens tvarkant nemokaus juridinio asmens turtą.
Apeliacinio teismo teigimu, pagal įstatymą savavališkos statybos objektu draudžiama disponuoti.
„Kol savavališkos statybos (rekonstravimo) padariniai nėra pašalinti (...), įteisinant atliktą statinio (jo dalių) rekonstravimą, tol negali būti sprendžiama dėl savininko teisių įgyvendinimo ir jo pareigų“, – nutartyje teigė teismas.
Pasak jo, Vilniaus apygardos teismas pagrįstai pripažino kreditorių sprendimą negaliojančiu.
Sprendimą nurašyti Maskvos namus kreditoriai – Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ir „Sodra“ – priėmė gegužės 6 dieną pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą – jis numato, kad nurašomas pastatas perduodamas savivaldybei, kurios teritorijoje jis yra.
BNS rašė, kad Aplinkos ministerijos iniciatyva deramasi dėl taikos sutarties – siekiama susitarti, jog už pastato griovimą nebebūtų atsakinga Statybos inspekcija, o šią pareigą iš jos perimtų kita šalis – įmonė, kuri apsiimtų darbus atlikti savo ar kitomis privačiomis lėšomis, užsimenama, jog atsakomybę galėtų prisiimti ir savivaldybė.
Statybos inspekcijos viršininkas Albertas Stanislovaitis birželio pabaigoje BNS teigė, kad savivaldybės ginčas dėl Maskvos namų perėmimo derybas dėl taikos daro sudėtingesnes, tačiau proceso nestabdo. Jis taip pat nurodė, kad dar nėra aišku, kada galėtų būti susitarta dėl sutarties turinio.
Buvęs ministras Kastytis Žuromskas gegužės viduryje BNS teigė, jog taikos sutartis būtų pasirašoma tarp Statybos inspekcijos, Šatrijos biuro bei įmonės, kuri iš inspekcijos perimtų pareigą savo lėšomis nugriauti statinį.
Pasirašius taikos sutartį ją dar turėtų patvirtinti teismas. Statybos inspekcijos atstovė Viktorija Šinkūnienė BNS teigė, kad pagal teisės aktus ginčą baigti taikos sutartimi galima bet kurioje proceso stadijoje.
Sostinės meras Valdas Benkunskas anksčiau teigė, jog susitarimas gali būtų pasiektas rudenį.
Maskvos namų šalia sostinės centro ir naujo verslo bei būsto komplekso buvusio „Žalgirio“ stadiono teritorijoje idėja vystyta nuo 2004-ųjų.
Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-ųjų gruodį pripažino savivaldybės išduotą statybos leidimą negaliojančiu ir įpareigojo statytoją – viešąją įstaigą „Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai“ gauti naują leidimą bei pagal jį pertvarkyti statinį.
Įstaigai to nepadarius, ji įpareigota pastatą nugriauti, o nevykdžius ir šio įpareigojimo, griovimą 2022 metais leista organizuoti Statybos inspekcijai.
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