Aplinkos ministrė lankysis Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje

„(Aplinkos ministrė atvyks – BNS) pasižiūrėti, kaip mes tvarkomės su situacija, kokia padėtis yra MBA, kaip mes ją sprendžiame, ir pamatyti savo akimis, kaip vyksta teritorijos susigrąžinimas", – BNS teigė VAATC komunikacijos vadovas Germanas Kavalskis.
Ministrė anksčiau BNS teigė, kad į gamyklą vyks, nes nori žinoti esamą situaciją – kaip tvarkomasi su atliekomis.
Vilniaus apylinkės teismui įpareigojus įmonę „Energesman“ netrukdyti VAATC tvarkyti atliekų MBA gamykloje, centras liepos pabaigoje iš „Energesman“ perėmė gamyklos operavimą.
VAATC vadovas Marius Švaikauskas anksčiau teigė, kad gamyklos teritorijoje gali būti susikaupę iki 40 tūkst. tonų atliekų, o „Energesman“ padaryta žala siekia 18 mln. eurų – jie bus išieškomi iš pačios bendrovės.
Anot jo, pirmiausia nuo atliekų per porą mėnesių bus atlaisvinama teritorija ir tuomet ieškoma, kas iki metų pabaigos atstatys pernai degusią gamyklą.
VAATC liepos 10 dieną pranešė nutraukiantis sutartį su „Energesman“ – pastaroji dėl to kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, tačiau šis atmetė jos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vienašališką sutarties nutraukimą.
Teismo teigimu, sutartis dar nėra nutraukta, nes „Energesman“ suteikta 20 darbo dienų galimiems pažeidimams ištaisyti. Šis terminas baigsis rugpjūčio 7 dieną.
„Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys yra sakęs, kad žala dėl VAATC nutraukiamos sutarties gali siekti 20 mln. eurų, dėl to bendrovė žada ieškinį teismui.
Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinei jėgainei sumažinus atliekų deginimo apimtis.
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