Aplinkosaugininkai: atliekos Naujojoje Vilnioje tvarkomos remiantis savivaldybės sprendimais

Mišrios komunalinės atliekos Pramonės gatvėje tvarkomos siekiant šalinti pernai įmonės „Energesman“ operuotojoje Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo (MBA) gamykloje kilusio gaisro padarinius, penktadienį pranešė AAD.
Anot aplinkosaugininkų, ESOC pavedė „Ekonovus“ surinktas mišrias komunalines atliekas vežti tvarkyti į teritoriją Naujoje Vilnioje. Joje įrengta kieta danga, priemonės, užtikrinančios, kad paviršinės nuotekos nepatektų į aplinkines teritorijas.
Liepos 29 dieną teritorijoje patikrinimą atlikę pareigūnai nustatė, kad atliekos tvarkomos laikantis reikalavimų. Šiuo metu AAD taip pat atlieka papildomus priežiūros veiksmus, susijusius su nuotekų tvarkymu ir aplinkos oro tarša.
Gyventojų skundai dėl triukšmo ir nemalonių kvapų perduodami nagrinėti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui.
Kaip rašė BNS, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) sutarus su trimis įmonėmis dėl Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo, viena iš jų – „Ekonovus“ – atliekas rūšiuoja nuomojamoje teritorijoje Naujojoje Vilnioje.
Dėl to kilo vietos gyventojų pasipiktinimas, tačiau Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas sako, kad atliekos ten bus tvarkomos laikinai – jų turėtų nelikti per 5–8 savaites.
Kaip BNS teigė „Ekonovus“ vadovas Romas Draskinis, Pramonės gatvėje esančioje teritorijoje įmonė laikinai rūšiuoja Vilniaus miesto dviejų zonų atliekas, tam ji turi reikiamus leidimus.
Anot jo, bendrovė Naujojoje Vilnioje atliekas planuoja rūšiuoti daugiausiai du mėnesius ir vėliau išsikels į savo nuosavą teritoriją netoli Gariūnų, Sandėlių gatvėje, kur šiuo metu vyksta infrastruktūros paruošiamieji darbai.
BNS rašė, kad VAATC dėl atliekų rūšiavimo yra sutarusi su įmonėmis „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „Ekobazė“. Likusios dvi bendrovės atliekas rūšiuoja netoli Gariūnų.
Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinei jėgainei sumažinus atliekų deginimo apimtis.
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