Artėja didžiausias šalies maratonas: numatomi eismo ribojimai

Eismo ribojimai maratono trasoje ir aplinkinėse gatvėse numatomi lankstesni nei praėjusiais metais.
Rugsėjo 13 d. nuo 0 iki 20 val. eismas bus draudžiamas Šventaragio g. dalyje nuo Universiteto g. iki Tilto g. ir bėgimo trasose:
Maratono ir pusmaratonio distancijas pasirinkę bėgikai judės nuo Katedros aikštės T. Vrublevskio gatve, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto, J. I. Kraševskio, Birutės gatvėmis, Vingio pėsčiųjų tiltu, M. K. Čiurlionio gatve, Vingio parko dviračių ir pėsčiųjų takais, Vingio pėsčiųjų tiltu, Birutės, J. I. Kraševskio, Vytauto, A. Mickevičiaus gatvėmis, per Žvėryno tiltą, A. Goštauto, Žygimantų, Vilniaus, A. Goštauto gatvėmis, Gedimino prospektu, Totorių, Liejyklos, per Simono Daukanto aikštę., Universiteto ir Šventaragio gatvėmis;
10 km trasa drieksis nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio gatvėmis, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto, A. Mickevičiaus, A. Goštauto, Žygimantų, A. Goštauto gatvėmis, Gedimino prospektu, Totorių, Liejyklos gatvėmis, per Simono Daukanto aikštę, Universiteto, Šventaragio gatvėmis;
5 km bėgimo trasa – nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio gatvėmis, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų gatve, Žygimantų, A. Goštauto gatvėmis, Gedimino prospektu, Totorių, Liejyklos gatvėmis, per Simono Daukanto aikštę, Universiteto, Šventaragio gatvėmis;
Vaikų bėgimo trasa – Gedimino prospektu nuo Odminių gatvės iki Vinco Kudirkos aikštės;
10 km ėjimo trasa – nuo Katedros aikštės T. Vrublevskio gatve, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto, J. I. Kraševskio, Birutės gatvėmis, dviračių ir pėsčiųjų takais palei Neries upę, per Žvėryno tiltą, A. Goštauto gatve, dviračių ir pėsčiųjų takais palei Neries upę, Žygimantų, Radvilų, Tilto, K. Sirvydo gatvėmis, Gedimino prospektu;
4 km ėjimo trasa – nuo Katedros aikštės T. Vrublevskio gatve, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės gatvėmis, per Baltąjį tiltą, A. Goštauto gatve, dviračių ir pėsčiųjų takais palei Neries upę, Žygimantų, Radvilų, Tilto, K. Sirvydo gatvėmis, Gedimino prospektu.
Gyventojų patogumui, šiemet eismo ribojimai ruošiantis renginiui ir jo metu yra lokalūs. Organizatoriai išskiria lokacijas, kuriose transporto priemonių eismo judėjimas bus leidžiamas anksčiau nei 20 val.
Vingio parko prieigos, didžioji dalis Žvėryno rajono, išskyrus Upės, Vytauto ir A. Mickevičiaus g., bus atlaisvinta transporto judėjimui nuo 15 val.
Vilniaus centre, Senamiestyje, išskyrus Šventaragio g., ir Šnipiškėse eismas bus ribojamas iki 19 val.
Daugiau informacijos, įskaitant viešojo transporto maršrutų pokyčius, bus paskelbta artimiausiu metu: vilniausmaratonas.lt
(be temos)