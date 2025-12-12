Arvydas Avulis: nacionalinio stadiono projekto pakeitimai kainuos dar apie 5–10 mln. eurų

„Kol kas mes skaičiuojame. Kai jau turėsim daugiau aiškumo, tada galėsim pasakyt. Bet papildomai mums reikia pinigų tarp penkių ir dešimt milijonų eurų“, – nacionalinio stadiono statybvietėje BNS penktadienį sakė A. Avulis.
Vilniaus merui Valdui Benkunskui teigiant, jog savivaldybės bei valstybės įsipareigojimai – apie 155,1 mln. eurų – nesikeis, A. Avulis teigia, jog papildomo finansavimo bus bandoma pritraukti iš kitų šaltinių arba įmonės nuosavo kapitalo.
„Mes jau sakėm kelis kartus, kad mes neturim jokios teisės prašyti daugiau pinigų (iš savivaldybės – BNS) ir jų neprašysim. Mes ieškom, kas galėtų prisidėti, kas galėtų paremti. (...) Jeigu aš nerasiu, kas nori prisidėt, tai bus „Hanner“ pinigai“, – žurnalistams sakė A. Avulis.
Tuo metu V. Benkunskas teigė, jog siūlomus projekto pakeitimus turės patvirtinti sostinės taryba.
„Formalūs pakeitimai sutarties turės būt daromi (taryboje – BNS), bet jie, kaip minėjau, bus formalūs, patikslinant specifikacijas, tam tikras vietas, leidžiant koncesininkui savo sąskaita įrengti daugiau vietų stadione, didesnę areną pastatant. Finansiniai įsipareigojimai iš savivaldybės ir valstybės pusės niekaip nebus keičiami“, – žurnalistams trečiadienį sakė sostinės meras.
Jis taip pat akcentavo, kad padidinus stadiono vietų skaičių jis taps didžiausiu ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos regione.
„Mes galėsime konkuruoti dėl tarptautinių renginių, tiek sporto, tiek kultūros, ir jis (stadionas – BNS) turės konkurencinį pranašumą ir galimybę iš tikrųjų ir daugiau save įveiklinti, ir pritraukti daugiau turistų, daugiau sukti į miesto ekonomiką“, – teigė V. Benkunskas.
