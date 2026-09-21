Atsinaujins sostinės simbolis: Vilniaus rotušėje įpusėjo darbai

Sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija planuoja, kad viena svarbiausių miesto erdvių vilniečius ir miesto svečius pasitiks visiškai atsinaujinusi dar šio rudens pabaigoje.
„Vilniaus rotušė yra ne tik išskirtinis architektūros ir istorijos paminklas, bet ir gyva miesto susitikimų, kultūros bei bendruomenės erdvė, svarbi Vilniaus tapatybės dalis. Nors šiuo metu pastatą vis dar dengia pastoliai ir tentai, darbų eiga rodo, kad didžioji dalis išorės atnaujinimo darbų jau atlikta. Artimiausiais mėnesiais užbaigsime paskutinius etapus ir vilniečiai bei miesto svečiai galės lankytis visiškai atsinaujinusioje Rotušėje, kurioje pagarba istoriniam paveldui dera su šiuolaikiniais pastato priežiūros bei naudojimo sprendimais“, – teigė projektą kuruojanti Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.
Šiuo metu Vilniaus rotušės išorės atnaujinimo darbai yra pasiekę svarbų etapą. Jau užbaigti archeologiniai tyrimai rūsyje bei rūsio vėdinimo įrengimo darbai.
Taip pat atliktas fasadų architektūrinių tūrinių detalių paviršių valymas, restauruotos pažeistos tinko vietos, sutvarkyti įtrūkimai ir atnaujinta pastato fasadų apdaila.
Restauruoti karnizai, langų ir durų apvadai, triglifai, kolonų bazės ir kapiteliai. Baigti langų restauravimo darbai, o ant stogo jau sumontuoti visi projekte numatyti stoglangiai.
Šiuo metu tęsiami palėpės šiltinimo ir stogo įrengimo darbai. Taip pat vykdomi lauko elektrotechnikos darbai, sumontuota apie pusė numatytų lauko šviestuvų. Toliau atliekami ir rūsio tvarkybos darbai.
Iki projekto pabaigos dar liko įrengti sniego gaudytuvus, apsaugą nuo paukščių, neužšąlančią lietvamzdžių sistemą, taip pat sumontuoti vaizdo stebėjimo kameras.
„Vilniaus rotušės atnaujinimas reikalauja kruopštaus balanso tarp istorinio paveldo išsaugojimo ir šiuolaikinių techninių sprendimų. Atnaujinimo metu mūsų komanda kelia užduotį ne tik atkurti pažeistas pastato dalis, bet ir užtikrinti jų ilgaamžiškumą ateityje“, – sakė Vilniaus vystymo kompanijos Projektų valdymo departamento vadovė Inga Liutkevičiūtė.
Šią gegužę Vilniaus Rotušėje baigti vidaus erdvių atnaujinimo darbai.
Pastato viduje seni inžineriniai tinklai pakeisti naujais, atlikti trijų aukštų pastato patalpų apdailos ir elektrotechnikos darbai, restauruoti durys ir langai, seni radiatoriai pakeisti naujais.
Atlikti kiti būtini vidaus remonto bei tvarkymo darbai.
Vilniaus rotušė pirmą kartą paminėta 1432 m. ir per šimtmečius patyrė kelias rekonstrukcijas, įskaitant klasicistinę Lauryno Stuokos-Gucevičiaus projekto pertvarką XVIII a. pab. bei S. Narembskio suprojektuotą rekonstrukciją 1936–1939 m.
Paskutiniai reikšmingi remonto darbai vyko 1998–1999 m., prieš pastatui grąžinant reprezentacinę funkciją. 2020 m. įgyvendintas pirmasis kapitalinio remonto etapas įrengiant vidinį ir lauko keltuvus.
Vėliau atlikti tik smulkesni tvarkybos darbai.
Šiandien rotušė reprezentuoja sostinės politinį ir visuomeninį gyvenimą, čia vyksta oficialios ceremonijos, parodos, koncertai, tarptautiniai renginiai, tuoktuvių ceremonijos.
Rangos paslaugų sutarties vertė – beveik 4 mln. Eur.
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