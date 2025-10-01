Balsiuose šalia Vilniaus leista statyti naują darželį

Jos teigimu, darželis Aušrinės gatvėje iškils 2028 metais.
„Naujasis darželis Balsiuose ne tik plečia naujai statomų ugdymo įstaigų tinklą, bet ir kelia jų kokybės kartelę“, – pranešime sakė meras Valdas Benkunskas.
Naujame darželyje projektuojami trys korpusai darželinukų grupėms, taip pat bendruomenės salė ir baseinas. Šalia bus išsaugotas miškelis, pažintinis takas su poilsio zonomis.
„Projektas išsiskiria tuo, kad nuo pat pradžių siekėme ne tik pastatyti darželį, bet ir maksimaliai išsaugoti gamtinę aplinką, su kuria vaikai augs nuo ankstyvojo ugdymo dienų“, – pranešime sakė projektą plėtojančios Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Naujo darželio projektą rengė bendrovė „Ponama“. Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, sostinės savivaldybė 250,5 tūkst. eurų vertės sutartį su įmone pasirašė 2023 metų balandį.
