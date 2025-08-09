Baltarusiai Vilniuje mini penktąsias protestų prieš režimą metines

Priešpiet miesto centre vyko protestų dalyviams pagerbti skirtas dviračių žygis, finišavęs Lukiškių aikštėje, kur vidurdienį surengtas mitingas.
Į šį mitingą susirinko apie šimtas žmonių, jie nešėsi arba buvo apsigaubę istorinėmis Baltarusijos baltos ir raudonos spalvų vėliavomis.
Dalis dalyvių turėjo plakatus su užrašais „Lukašenką – į Hagą“, „Mūsų kelias – į laisvą Baltarusiją“, keliasdešimt žmonių taip pat nešėsi plakatus su politinių kalinių nuotraukomis.
Didesnė dalis su BNS kalbėjusių mitinguotojų buvo skeptiški dėl to, kad politinė padėtis Baltarusijoje artimiausiu metu keistųsi, tačiau buvo girdėti ir pozityvesnių balsų.
„Viltis miršta paskutinė“, – BNS sakė 41-erių statybų srityje dirbantis Aleksandras Bobko.
„Esu tikras, kad anksčiau ar vėliau pokyčiai bus. (...) Esu tikras, kad žmonės nepasiduoda, nenuleidžia rankų. Kiekvienas daro viską, kas įmanoma“, – pridūrė jis.
Vyras 2021 metais Baltarusijoje buvo nuteistas metams kalėjimo dėl to, kad balta-raudona spalvomis nudažė šieno ritinius, ant jų užrašė rugpjūčio 9-osios datą ir nupiešė tarakonų – taip baltarusių aktyvistai vadina A. Lukašenką.
Atlikęs bausmę ir susitaupęs pinigų, A. Bobko atvyko į Lietuvą.
Mitinguose 2020 metais dalyvavęs 30-ies mokslininkas Vadimas Kašpuras į Vilnių atvyko prieš mėnesį, pasibaigus dėl kelių bylų jam skirtam namų areštui.
Vyras abejojo, kad pokyčiai Baltarusijoje įmanomi, nes režimas visaip atbaido šalyje tebelikusius žmones nuo protestų, o su pačia pilietiškiausia visuomenės dalimi po 2020-ųjų įvykių buvo susidorota.
„Buvo viena šalis, o dabar, man atrodo, visi, beveik visi baltarusiai, kurie tada dalyvavo, arba sėdi, arba yra įbauginti, arba išvyko“, – BNS teigė V. Kašpuras.
50-ies buhalterė Olga, atsisakiusi atskleisti savo pavardę, teigė, jog permainos Baltarusijoje neįmanomos, kol Rusijai vadovaus Vladimiras Putinas.
„Baltarusija neturi tiek gyvosios jėgos, kad pasipriešintų Putinui“, – BNS sakė moteris.
Mato lietuvių kritiką, ragina pačius nekalbėti rusiškai
Migracijos departamento duomenimis, Lietuvoje leidimą gyventi turi apie 52 tūkst. Baltarusijos piliečių. Didžioji dalis jų į Lietuvą atvyko po 2020-ųjų įvykių, bet kaip darbo migrantai.
Į šalį po anųjų Baltarusijos rinkimų buvo priversta atvykti ir prezidento posto siekusi Sviatlana Cichanouskaja, Vilniuje įkūrusi Baltarusių demokratijos atstovybę, akredituotą Lietuvos užsienio reikalų ministerijos (URM).
Tačiau ne visiems lietuviams baltarusių opozicijos diaspora yra priimtina.
Dėl iš kalėjimo išlaisvinto S. Cichanouskajos sutuoktinio Siarhejaus pareiškimų dalis gyventojų pastaruoju metu ragino naikinti atstovybės akreditaciją, žiniasklaidoje vis dažniau aptariamos temos dėl gausėjančios rusų kalbos gatvėse.
Buhalterė Olga teigė besimokanti lietuviškai, tačiau pažymėjo, jog lietuvių protestai „neprideda tam noro“.
„Jei man bet kurioje įstaigoje Lietuvoje siūlo pasirinkti rusų kalbą, jei su manimi visi aplinkui kalba rusiškai, kam man mokytis kalbos? Lenkai Lenkijoje niekada baltarusiams nesako: „Kalbėkite valstybine kalba.“ Jie tiesiog nusišypso ir pasako, kad nesupranta“, – sakė moteris.
„Kai lietuviai elgsis taip pat, o ne darys iš to kažkokį... Su tokia panieka sakys: „Jūs nekalbate valstybine kalba!“ arba „Aš toks šaunuolis, neaptarnavau rusakalbio“. Tai, tiesą sakant, apskritai labai šlykštu. Tiesiog reikia nustoti vartoti rusų kalbą patiems lietuviams“, – pridūrė ji.
Sociologas V. Kašpuras teigė, kad dalis jo tėvynainių turėtų būti dėkingesni lietuviams už priėmimą, bet pabrėžė, jog labiausiai matomi būna kraštutiniai neigiami pavyzdžiai, nebūtinai atstovaujantys visai bendruomenei.
„Aš tikiuosi, kad tiesiog ir baltarusiai elgsis oriai, ir gerbs lietuvių kultūrą, gerbs kalbą, ir mokysis, žinoma, jei jie nori likti. Aš noriu čia likti, nes kelias atgal į Baltarusiją man reiškia sėsti į kalėjimą“, – sakė baltarusis.
Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos opozicijos lyderiai į kritiką irgi stengiasi atsakyti padėka Lietuvai už priėmimą.
Mitingo Lukiškių aikštėje pradžioje nuskambėjo ne tik Baltarusijos, bet ir Lietuvos himnai, mitingo organizatorių kalbos buvo verstos į lietuvių kalbą, dalis plakatų buvo užrašyti lietuviškai.
Po mitingo Lukiškių aikštėje vyks eitynės iki Baltarusijos ambasados, kur numatomas piketas, bus uždegtos žvakutės.
Šiomis dienomis taip pat buvo atidaryta paroda „Baltarusiai. Gudai. Belarusians. 2020–2025“.
Kaip rašė BNS, 2020 metų rugpjūčio pradžioje Baltarusijoje įvykus prezidento rinkimams ir jų nugalėtoju vėl pasiskelbus A. Lukašenkai, šalyje kilo šimtatūkstantiniai protestai, į kuriuos valdžia atsakė susidorojimu.
Per represijas sulaikyta apie 65 tūkst. žmonių, pagrindiniai opozicijos veikėjai įkalinti arba pabėgo iš šalies. Dėl to Baltarusijai buvo paskelbtos Vakarų sankcijos.
