Bendruomenei skundžiantis dėl „Homanit“ gamyklos taršos – ministrės pažadas

Su ministre ir kitų institucijų atstovais ketvirtadienį susitikęs Pagirių bendruomenės „Medeina“ pirmininkas Vytautas Vyskupaitis BNS sako, kad gyventojai susiduria su sudėtingomis gyvenimo sąlygomis bei svarstė vėl dėl to rengti streiką.
„Bet bendruomenė nenorėjo pasirodyti nemandagi, radikali, suprantant, kad nauja ministrė tik pradėjo darbą, galbūt nežino pakankamai daug informacijos apie situaciją“, – ketvirtadienį po susitikimo BNS sakė V. Vyskupaitis.
„Susitikimo metu mes pateikėme sprendimo galimybes ir reikalavimus, aptarėme situaciją, išgirdome pasisakymus iš visų kontroliuojančių institucijų, kad iš esmės gamyklos neturėjo būti toje vietoje, kas skambėjo labai juokingai, nes mes penkerius metus tai sakėme“, – pridūrė jis.
Anot bendruomenės atstovo, gyventojai kenčia nuolatinį triukšmą, aitrius kvapus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonė, jei ir baudžiama, tik simboliškai.
„Kad jau tą įmonę įkišo, pakeitė įstatymus, kad ta įmonė galėtų ten veiklą vykdyti – bet tai nereiškia, kad ta įmonė turi teisę vykdyti veiklą kenkiant mums. Tai tegul jinai veiklą vykdo, bet prašome tada gerbti mūsų gyvenimo kokybę ir sveikatą“, – aiškino bendruomenės pirmininkas.
Pasak V. Vyskupaičio, bendruomenė tikisi, kad ministrė juos išgirdo, nes pati susitikime teigė, kad „nelabai žino, truputėlį pasigilino“ į situaciją.
„Mes laukiame atsakymų su konkrečiomis datomis ir laikotarpiais iki kada reikalavimai bus įvykdyti. Ar bus įvykdyti, ar nebus įvykdyti. Ir tada, kai mes sulauksim tų atsakymų arba nesulauksim tų atsakymų, tada mes spręsim, ką toliau daryti“, – teigė V. Vyskupaitis.
„Tikrai tikimės, kad nebus pasiūlyta gerinti komunikaciją su „Homanit Lietuva“. Ne tame esmė. Čia ne komunikacija, čia yra aiškūs veiksmai“, – pridūrė jis.
Kaip teigiama ministrei išsiųstame rašte, bendruomenė reikalauja grąžinti iki 2024 metų galiojusius vandenviečių apsaugos standartus ir panaikinti dirbtinai sudarytas teisines galimybes mažinti vandenviečių apsaugos zonas pramonės naudai, nustatyti griežtą draudimą mažinti Pagirių vandenvietę ar jos apsaugos zonas.
Be to, reikalaujama įpareigoti „Homanit Lietuva“ griežtai neviršyti triukšmo normų, įpareigoti bendrovę įrengti realaus laiko monitoringo sistemą, kuri matuotų taršos ir triukšmo lygius.
Taip pat reikalaujama, kad prokuratūra bei Pagirių bendruomenė būtų pripažintos teisios ginčydamos sprendimą dėl vandenvietės apsaugos zonų.
Bendruomenė iki rugpjūčio 20 dienos laukia atsakymo su reikalavimų įgyvendinimo terminais ir neatmeta galimybės streikuoti, blokuoti įvažiavimo į gamyklos teritoriją.
Ministrė: patikrinimai gamykloje bus atliekami dažniau
Tuo metu ministrė teigia suprantanti bendruomenę ir kviečia kartu ieškoti sprendimų, kaip būtų galima spręsti dėl „Homanit“ gamyklos veiklos gyventojams kylančias problemas.
Pasak I. Andriulaitytės, ministerijos pavaldžioms institucijoms bus duoti nurodymai dažniau ir operatyviau atlikti gamyklos patikrinimus.
„Galime pažadėti griežtesnę kontrolę Aplinkos ministerijos pavaldume esančioms institucijoms Aplinkos apsaugos departamento, Aplinkos apsaugos agentūros, kad šiame padidintos rizikos ir jautrumo objekte būtų principingai vykdomos patikros ir fiksuojami visi pažeidimai. Taip pat kreipsimės ir į Sveikatos apsaugos ministeriją ir, Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prašydami elgtis taip pat“, – pranešime teigė ministrė.
Anot jos, susitikimo metu su gyventojais ir institucijomis norėta visas puses susodinti prie bendro stalo, tačiau „Homanit Lietuvos“ vadovai į susitikimą neatvyko.
„Ministerija kvietė į susitikimą ir šiandien buvo ta diena, kai sudaryta galimybė visom pusėm išsiaiškinti esamą situaciją, o bendrovės atstovai nusprendė nedalyvauti“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė I. Andriulaitytė.
Ministrė teigė neigiamai vertinanti tokį bendrovės sprendimą, kadangi dėl padidėjusio triukšmo ir kvapų iš gamyklos padėtis Pagiriuose „iš tikrųjų yra kritinė“.
„Gyventojai skundžiasi, kad ir nakties metu negalima langų atidaryti, kvapai stiprūs ir triukšmas didelis. Tiesiog pablogėjusi gyvenimo kokybė, ko neturėtų būti“, – kalbėjo ji.
Savo ruožtu „Homanit Lietuvos“ atstovas BNS teigė, kad įmonė negali pateikti komentaro apie situaciją, nes jos vadovė šiuo metu atostogauja.
Susitikime dalyvavo Aplinkos apsaugos departamento (AAD), Aplinkos apsaugos agentūros (AAA), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vadovai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius ir kiti atsakingi asmenys.
Skundėsi ir anksčiau
Pagirių bendruomenė ir anksčiau kritikavo „Homanit Lietuvos“ veiklą vandenvietės teritorijoje, gyventojai ne kartą piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos.
Kaip rašė BNS, vasario pabaigoje protestavę gyventojai teigė, kad gamyklos skleidžiama tarša skatina pardavinėti turtą ir kraustytis gyventi kitur.
Tuometinė premjerė Inga Ruginienė teigė, kad už aplinkosaugą atsakingos institucijos turi aktyviau prižiūrėti gamyklos „Homanit Lietuva“ veiklą Pagiriuose, Vilniaus rajone.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) kovo 4 dieną konstatavo, kad gamyklos poveikis aplinkai įvertintas tinkamai, jos statyba ir eksploatacija atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus.
Sulaukę gyventojų skundų dėl iš „Homanit Lietuva“ gamyklos galimai į aplinką patekusio medžio plaušo, aplinkosaugininkai kovą buvo pradėję tyrimą. Bendrovė tuomet teigė, kad joks gamybinis incidentas neįvyko ir plaušas iš technologinio proceso nepasklido.
Birželio pradžioje AAD pradėjo kitą tyrimą dėl Vilniaus rajone, šalia Pagirių, Melekonyse, esančiame karjere sandėliuojamų „Homanit Lietuva“ pagamintų ir kitai įmonei parduotų medienos plokščių.
BNS rašė, kad pernai lapkritį užsikišus gamybos nuotekų surinkimo linijai ir pakilus surenkamo vandens kiekiui šuliniuose į aplinką pateko dalis nuotekų. Gruodį aplinkosaugininkai nustatė, kad bendrovė užteršė aplinką. Be to, pernai birželį fiksuotas incidentas, kai į aplinką pateko perteklinis plaušas.
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