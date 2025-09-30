 Benkunskas apie išaugusias komercinio NT vertes Vilniuje: sieksiu, kad apmokestinimas liktų toks pat

2025-09-30 13:26
Vygantas Tuzas (ELTA)

Registrų centrui perskaičiavus vidutines nekilnojamojo turto (NT) rinkos vertes ir įvertinus, kad komercinės paskirties NT Vilniuje per paskutinius penkerius metus tapo kone dvigubai brangesnis, mokesčių tarifai sostinėje kilti neturėtų, sako meras Valdas Benkunskas.

„Tikrai kažką darysime. Iki sausio 1 dienos, kai įsigalios naujieji įstatymai, mes dar turime laiko. Dabar pradedame diskusijas miesto taryboje dėl to, kokia tvarka turėtų būti. (...) Mano, kaip miesto mero, pasiūlymas savivaldybės tarybai bus likti dabartinio apmokestinimo rėmuose – nedidinti tarifų ir nesiekti kažkokių papildomų pajamų“, – antradienį vokiečių mokyklos atidaryme Vilniuje žurnalistams sakė V. Benkunskas.

„Tiesa, negaliu pasakyti, koks bus galutinis sprendimas. (...) Sieksiu, kad būtų priimtas sprendimas, kuris išlaikytų dabartinį status quo“, – tikino sostinės meras.

Apie 71–94 proc. ir, kai kuriais atvejais, net dvigubai padidėjusias prekybos ir verslo centrų vertes pirmasis pranešė portalas „Verslo žinios“. Priklausomai nuo šių verčių yra apskaičiuojamas NT mokestis.

Savivaldybės, dėl Registrų centro atliekamų NT pervertinimų, šiais metais mokesčio sąlygas gali nuspręsti koreguoti iki gruodžio mėnesio, teigia Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). Įprastai savivaldybių tarybos turi tai padaryti iki birželio.

ELTA primena, kad Vilnius nuo 2021 m. birželio taiko 1 proc. NT mokesčio tarifą didelei daliai komercinio NT.

Lengvatinis 0,7 proc. tarifas taikomas viešbučių, poilsio, maitinimo, kultūros, sporto ir mokslo paskirties patalpoms.

3 proc. NT mokesčio tarifas tuo metu taikomas neprižiūrimiems, faktiškai naudojamiems, bet neužbaigtiems bei reikalavimų nesilaikantiems statiniams.

