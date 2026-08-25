Benkunskas: dėl Maskvos namų griovimo daugiau aiškumo turėtų būti rugsėjį

„Galbūt norėtųsi, kad vyktų greičiau, bet vyksta derinimas tarp skirtingų institucijų. Į šitą procesą yra įsitraukęs ir premjeras, buvo pasitarimas visais šitais klausimais, duoti pavedimai Aplinkos ministerijai, Statybos inspekcijai, tuo metu mums reikia susitarti ir susidėlioti visas teises ir pareigas“, – antradienį žurnalistams sakė V. Benkunskas.
„Galiu patvirtinti, kad verslas savo iniciatyvos nėra atšaukęs. Iš tikrųjų toliau pabrėžia norą surinkti pinigus ir atlikti griovimo darbus nemokamai valstybei, be jokių viešųjų pinigų panaudojimo. (…) Šiuo atveju reikia įveikti visus biurokratinius procesus ir aš manau, kad jau turbūt ne vasarą, bet per rugsėjį daug aiškiau bus, kada tas gali įvykti“, – sakė meras.
Kaip skelbta, rugpjūčio pradžioje sostinės meras teigė, kad derybos dėl Maskvos namų griovimo artėja prie pabaigos, o susitarimą tikimasi pasiekti artimiausiomis savaitėmis.
Tuomet V. Benkunskas aiškino, kad vyksta techniniai ir procedūriniai derinimai tarp pastato bankroto administratoriaus, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) bei savivaldybės. Siekiama susitarti dėl modelio, kuris leistų pastatą nugriauti nenaudojant viešųjų lėšų.
ELTA primena, kad Vilniaus Rinktinės ir A. Juozapavičiaus gatvių sankirtoje esančius Maskvos namus, kuriuos valdo viešoji įstaiga „Maskvos kultūros ir verslo centras-Maskvos namai“, teismas įpareigojo nugriauti dar 2022 m. pabaigoje, tačiau procesas iki šiol stringa.
Šiemet V. Benkunskas iškėlė iniciatyvą sudaryti galimybes verslui Maskvos namus nugriauti savo lėšomis, kad griovimo darbams nereikėtų naudoti viešųjų pinigų.
Anksčiau meras skelbė, kad į jo kvietimą prisidėti prie pastato griovimo atsiliepė keletas didelių statybos bendrovių. Tuo metu VTPSI anksčiau skelbtas griovimo darbų konkursas buvo įstrigęs teismuose.
Maskvos namų projektą Vilniaus centre nuspręsta vystyti dar 2004 m. 75 proc. įstaigos „Maskvos kultūros ir verslo centras-Maskvos namai“ dalininkų teisių priklauso dalininkams iš Maskvos.
V. Benkunskas taip pat anksčiau yra teigęs, kad sklypą sostinės centre ateityje ketinama perduoti ukrainiečių religinei bendruomenei.
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