Benkunskas: gruodį Vilnius atsisveikins su paskutiniu senu čekoslovakišku „Škoda“ troleibusu

„Startuojame į paskutinį viešojo transporto troleibusų parko atnaujinimo etapą. Tai yra 81 naujas triašis troleibusas, (...) (jie – ELTA) palaipsniui pradės išriedėti į Vilniaus gatves ir tai reikš, kad visas Vilniaus troleibusų parkas bus praktiškai atnaujintas. (...) Šie triašiai troleibusai, kurie jau pirmieji (du – ELTA) yra atvykę, spalio–lapkričio mėnesiais pradės dar intensyviau atvažiuoti iš gamyklos ir visas parkas iš esmės gruodžio mėnesį jau pradės maršrutuoti Vilniaus gatvėse“, – trečiadienį žurnalistams sakė V. Benkunskas.
„Tai reiškia, kad tos senos čekoslovakiškos „Škodos“, kurių dar matome Vilniaus gatvėse ir kurios skaičiuoja garbingą, jau turbūt ir ketvirtą, ir penktą dešimtį, galutinai dings iš Vilniaus gatvių. Gruodžio mėnesį atsisveikinsime su paskutine „Škoda“ ir pamiršime šį laikotarpį, besitęsiantį nuo sovietmečio“, – pridūrė jis.
Rugsėjį, pasak „Vilniaus viešojo transporto“ (VVT) vadovo Igno Degučio, pirmuosius naujus du sostinę pasiekusius 18 metrų ilgio troleibusus ketinama testuoti ir sertifikuoti kartu su gamintoju „Solaris Bus & Coach“, o miestą ir keleivius jie turėtų pasiekti spalio antroje pusėje.
Jis teigė, kad praėjusių metų liepą su „Solaris Bus & Coach“ buvo pasirašyta 62 mln. eurų vertės troleibusų gamybos ir tiekimo sutartis, o šių metų rugsėjo 1-ąją atvažiavo pirmasis troleibusas.
Pasak jo, vienas triašis 18 metrų ilgio troleibusas kainuoja 770 tūkst. eurų, kiekviename iš jų tilps daugiau keleivių nei šiuo metu dviašėse transporto priemonėse – iki 110.
„Miesto gatvėse piko metu galėsime pakviesti per 40 proc. daugiau keleivių važiuoti troleibusais“, – sakė VVT vadovas.
Be to, kaip teigė V. Benkunskas, naujieji triašiai troleibusai galės riedėti atkarpomis be kontaktinio tinklo.
„Tai leidžia mums daryti ir tam tikrą miesto infrastruktūros pokytį, kai kuriose gatvėse išvis nebelieka kontaktinio tilto. Pavyzdžiui, baigiama rekonstruoti pas Basanavičiaus gatvė senamiestyje kontaktinio tinklo iš esmės nebeturės. Tai irgi yra ir estetinis pokytis, kuris prisideda prie gražesnio Vilniaus“, – kalbėjo meras.
„Turime galimybę važiuoti bekontakčio tinklo. Tad kartais sudėtingomis miesto eismo sąlygomis galėsime važiuoti 20 ir gal net daugiau kilometrų bekontakčio tinklo ar ieškoti kitų alternatyvių maršrutų, kur galėtų troleibusai važiuoti ir autobusų maršrutais“, – jam pritarė VVT vadovas.
Iki 2027 m. bus atnaujinta 65 proc. viso viešojo transporto parko
VVT vadovo I. Degučio teigimu, naujieji troleibusai yra bendros viešojo transporto atnaujinimo programos dalis, kurios metu kartu keičiamas ir autobusų parkas. Šiuo metu, anot jo, gaminami 112 elektrinių autobusų, iš kurių pirmieji sostinės gatves pasieks šių metų pabaigoje, o visi likę atkeliaus kitąmet.
Kaip teigė VVT vadovas, iki 2027 m. bus atnaujinta 65 proc. viso viešojo transporto parko.
„Iš viso nuo 2024 m. iki 2027 m. pabaigos Vilnių turėtų pasiekti 333 naujos viešojo transporto priemonės, o tai reiškia, kad 65 proc. viso važiuojamojo parko bus atnaujinta, bus modernios transporto priemonės“, – žurnalistams kalbėjo jis.
VVT vadovas akcentavo, kad atnaujintas transporto priemonių parkas darys teigiamą poveikį tiek keleiviams, tiek darbuotojams.
Vilniaus meras V. Benkunskas pažymėjo, kad sostinėje sklandžiai įgyvendinama žaliojo vandenilio programa – pastatyta savivaldybės ir jos įmonės „Miesto gijų“ 10 mln. eurų vertės žaliojo vandenilio gamykla, baigiamas įrengti vandenilio pildymo punktas. Pasak V. Benkunsko, juo varomi autobusai jau yra užsakyti ir artimiausiais mėnesiais pasieks sostinę.
Be to, jo teigimu, galutinai baigiantis teisiniams ginčams dėl savivaldybės pernai paskelbto konkurso, kurio metu planuota įsigyti paslaugas iš privačių vežėjų ir papildyti viešojo transporto parką, artimiausiu metu ketinama pasirašyti sutartis.
„Dar viena tema (…) yra mūsų konkursas, kurį skelbėme dėl papildomų maždaug 30 proc. vežėjų tinklo išplėtimo, privačių vežėjų atsiradimo Vilniaus mieste. Laimėjome visus teismų maratonus ir apeliacinius teismus, šią savaitę jau turime sprendimus, kad visos pirkimo procedūros buvo atliktos teisingai ir visos pretenzijos, kurios sustabdė sutarties pasirašymą, yra atmestos“, – kalbėjo jis.
„Dabar vertiname dar paskutines teisines rizikas, bet, matyt, netrukus paskelbsime apie sutarties pasirašymą su privačiais vežėjais. Tai reikš, kad maždaug daugiau negu po metų Vilniaus mieste eismo intensyvumas, transporto eismo intensyvumas viešajame transporte augs bent 30 proc. ir mūsų tikslas, kad iš bet kurios Vilniaus stotelės, ar būtų pakraštyje, ar būtų centre, autobusas arba troleibusas išvažiuotų nerečiau kas 15 minučių, taps realybe“, – pridūrė meras.
Kaip skelbė ELTA, sostinės savivaldybė pernai kovą paskelbė 1 mlrd. eurų vertės viešąjį pirkimą, kuriuo ketinta iki 2030-ųjų Vilniuje autobusų skaičių padidinti iki 824 ir dalį maršrutų perleisti privatiems vežėjams.
Planuota, kad naujos sutartys su vežėjais bus pasirašytos 2025 m. vidurvasarį, o konkurso laimėtojai turės dvejus metus pasiruošti pokyčiams, tačiau procesą stabdė teisiniai ginčai su konkurso dalyviais.
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