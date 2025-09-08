Buvusi mokesčių inspektorė pasirinko neįprastą profesiją

– Kodėl tapote gide?
– Buvo keli aspektai. Pirmiausia – karantinas. Reikėjo jį tinkamai išnaudoti, o tuo metu Miesto istorijų mokykla pakvietė į kursus. Tai buvo proga baigti labai gerus mokymus – Lietuvos, meno, kultūros istorijos, psichologiniai aspektai, praktiniai užsiėmimai. Baigus kursus reikėjo parengti ir savo ekskursiją.
– Kuo mūsų sostinė jums ypatinga?
– Pirmiausia, Vilniuje gyvenu daugiau kaip 25 metus. Kartą supratau, kad atsidūrus Senamiestyje sunku susiorientuoti – kur esi ir ką matai. Tada natūraliai kilo interesas pažinti miestą. O per Vilniaus senamiesčio pažinimą atsirado ir Lietuvos istorijos pažinimas. Tai ypač svarbu vyresniems žmonėms, nes mokykloje mokėmės, švelniai tariant, kitokią istoriją.
Dabar turiu akreditaciją ir galiu vesti ekskursijas Trakų istoriniame muziejuje, Trakų mieste, karaimų gyvenvietėje. Šiuo metu mokausi, kad galėčiau pravesti ekskursijas ir Valdovų rūmuose.
– Ką galite papaskoti apie evangelikų liuteronų bažnyčią?
– Kieme stovi Martyno Liuterio skulptūra, sukurta Romualdo Kvinto Reformacijos 500 metų sukakčiai. Ji beveik natūralaus žmogaus ūgio. M. Liuteris vaizduojamas žvelgiantis į dangų per kryžių, nes jam svarbiausia buvo Šventasis Raštas.
– Kur dar norėtumėte nuvesti ekskursijų dalyvius?
– Tiek yra galimybių! Šeštadienį ir sekmadienį Vilnius šurmuliuos per Vilniaus dienas. Kviečiu pasivaikščioti po centro erdves, atrasti jų istorijas, o sekmadienį – nuo Aušros vartų keliauti Senamiesčio gatvėmis ir kiemeliais iki Katedros aikštės, o iš ten – į Gedimino prospektą.
