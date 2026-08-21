Buvusios mokyklos pastatą Vilniaus rajono Rakonių kaime metams siūloma perleisti šauliams

Anot savivaldybės, jas perdavus šauliai įsipareigotų investuoti į tuščio pastato priežiūrą, jo išlaikymą bei pritaikymą veiklai. Sąjunga erdvėje planuoja rengti mokymus, pratybas, susirinkimus ir pilietinius renginius.
„Lietuvos šaulių sąjungos veikla yra svarbi stiprinant pilietiškumą ir pasirengimą įvairioms krizinėms situacijoms, todėl matome prasmę sudaryti tinkamas sąlygas šiai veiklai Vilniaus rajone, kartu atsakingai vertindami ir ilgalaikes pastato panaudojimo galimybes“, – sako Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius.
Pranešime nurodoma, kad sprendimą palaiko ir Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų sąjunga. Ji tikina, jog tokios infrastruktūros ilgalaikis naudojimas būtų naudingas ne vien šauliams.
„Tiesioginiai ir netiesioginiai šio sprendimo naudos gavėjai taip pat būtų Vilniaus rajono bendruomenės, jaunimas, savanoriai ir kiti gyventojai, dalyvaujantys šaulių organizuojamose arba kartu su bendruomeninėmis organizacijomis vykdomose veiklose“, – teigiama sąjungos rašte administracijai.
Savivaldybė nurodo, kad pastato išlaikymas savivaldybei kasmet kainuoja apie 60 tūkst. eurų.
Siūlymui patalpas perduoti po pateikimo pritarė 28 tarybos nariai, du susilaikė. Jį toliau svarstys Ekonomikos ir finansų komitetas, o galutinis sprendimas bus priimtas artimiausio tarybos posėdžio metu.
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(be temos)
(be temos)