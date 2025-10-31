Daliai lietuvių minint Heloviną, Vilniaus katedros bendruomenė rengia eiseną „Būk šviesa pasauliui“

Vilniaus arkivyskupijos teigimu, Visų šventųjų dienos išvakarėse rengiama žibintų eisena vyks nuo Katedros iki Visų šventųjų bažnyčios.
Šiuo renginiu siekiama Visų šventųjų dieną pasitikti „džiaugsmingai ir šviesiai – be siaubo, bet su viltimi ir bendrystės dvasia“.
„Kol daugelis drožia Helovino moliūgus ir siaubūnų kaukes, vilniečiai ruošia žibintus ir šventųjų kostiumus. Visų šventųjų išvakarėse, kai pagal naujas tradicijas minimas Helovinas, Vilniaus arkikatedros šeimų bendruomenė kviečia eiti kitu keliu – ne bauginti, o džiuginti“, – rašoma arkivyskupijos pranešime.
Renginio metu dvasininkai siekia „kviesti šeimas, jaunimą, visus žmones autentiškai švęsti šventumą, kurti šviesos, džiaugsmo tradiciją, ne siaubo ir tamsos, kurių ir taip pilnas pasaulis.“
Po eisenos vyks mišios Visų šventųjų bažnyčioje.
Helovinas – anglosaksiškų šalyse kilusi šventė, kai pažymimas gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių ribos simbolinis išnykimas. Ji švenčiama spalio 31 dieną – Visų šventųjų dienos išvakarėse.
