„Darbuotojai – ne šiukšlės“: protestuojantys „Energesman“ darbuotojai sako esantys nežinomybėje

Profesinės sąjungos „Solidarumas“ organizuoto piketo metu oranžinėmis liemenėmis apsivilkę bendrovės darbuotojai ir profesinės sąjungos atstovai daugiau nei pusvalandį skandavo „Darbuotojai – ne šiuklės!“, „Gėda!“, laikė plakatus „Atėmėte gamyklą – pasiimkite ir darbuotojus!“, „Reikalaujame sąžiningo santykių derinimo!“, „Valdai, kiek meluosi?“, „Šiukšlių mafija“.
Kaip piketo metu BNS sakė „Energesman“ profesinės sąjungos komiteto pirmininkas ir gamyklos operatorius Gintaras Pukelis, 84 gamyklos darbuotojai yra palikti nežinomybėje, nes VAATC perėmė tik įrenginių operavimą.
„Apart įrenginių ir pastatų yra ir darbuotojai, kurie dešimt metų atidavė šitam darbui. Manau, kad specialisto geresnio nerasite, visi turi labai gerą patirtį ir tikrai žino realią situaciją, kaip ten kas yra (...). Norėtume, kad tas perėmimas būtų tiesiai su darbuotojais, su sutarčių tęstinumu, su stažu, su visu kitu“, – BNS aiškino G. Pukelis.
Anot jo, dėl ateities nerimauja rūšiuotojai, operatoriai, vairuotojai, administracijos darbuotojai: „Darbuotojai kaba. Nieks jų neėmė. Darbuotojams siūlomos yra naujos sutartys pradėti nuo nulio.“
Valdai, kiek meluosi?
Savo ruožtu dešimtmetį „Energesman“ mechanizatoriumi-vairuotoju dirbantis Valerijus graudindamasis BNS sakė, kad jau savaitę jaučiasi „išmestas kaip šuo“.
„Šiandien esame čia, nes norime sužinoti iš VAATC, kas bus toliau, ar paliks mus dirbti, ar ne (...). Labai didelis smūgis, dešimt metų atidirbus ir dabar ką? Niekas kol kas neaišku“, – teigė jis.
„Atvažiavo meras Benkunskas, atvažiavo labai daug apsaugos, davė laiko valandą, kad dingtų iš patalpų, iš gamyklos. Tokia situacija buvo“, – apie gamyklos perėmimą prieš savaitę pasakojo Valerijus.
Tuo metu „Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys sako, kad bendrovė išmokės darbuotojams atlyginimus už birželio ir liepos mėnesius, tačiau vėliau ateitis – neaiški.
„Situacija yra tikrai liūdna su darbuotojais visais, nes kaip bebūtų, tie visi darbuotojai tai yra nuo dešimt metų gamykloje dirbę žmonės, kurių vieninteliai įgūdžiai, kaip bebūtų, yra šitų atliekų tvarkyme“, – BNS prieš piketą sakė A. Blazgys.
Pasak jo, VAATC teigia priimsiantys darbuotojus tik tokiu atveju, jei jie išeis iš darbo „Energesman“, tačiau, anot A. Blazgio, darbuotojai tokiu atveju prarastų visas esamas socialines garantijas, tarp kurių – darbo stažas.
„Mūsų idėja ta, kad jūs perimkite su visais socialiniais įsipareigojimais ir garantijomis, kad tie žmonės neturi nukentėti. Bet jų pozicija yra, kad ne, išeikite iš darbo ir aplikuokite, o mes tuomet žiūrėsime, priimti ar nepriimti“, – sakė A. Blazgys.
„Kaip bebūtų, jeigu mes veiklos jokiu būdu negalime vykdyti toliau, tai mums išlaikyti 84 darbuotojus, su visa pagarba ir padėka jiems už tuos visus ištarnautus laikus, nėra tos galimybės“, – pridūrė jis.
Prieš 15 val. turėjusį įvykti savivaldybės tarybos posėdį darbuotojus VAATC vadovas Marius Švaikauskas pasikvietė pokalbiui savivaldybėje.
„Energesman“: VAATC atmetė darbuotojų reikalavimus
Po beveik valandą trukusio pokalbio „Energesman“ profesinės sąjungos komiteto pirmininkas BNS sakė, kad kol kas sprendimo nėra, o VAATC vadovas darbuotojų reikalavimus atmetė ir nenorėjo derėtis.
„Palikta viską pasirinkti darbuotojams. Tų socialinių garantijų nėra tiek daug, ten per visą kolektyvą 10–15 papildomų darbo dienų skirti atostogoms. Tai čia nėra didelis nuostolis. Nežinau, kažkokių kitų įsipareigojimų bijo. Gal bijo pripažint, kad tai yra laikinas jų buvimas MBA teritorijoje“, – BNS sakė Gintaras Pukelis.
Savo ruožtu A. Blazgys BNS teigė, jog prašymas išlaikyti darbuotojų socialines garantijas VAATC yra „vienareikšmiškai nepriimtinas“.
„Vienintelis jų siūlymas yra, kad darbuotojai išeitų nemokamų atostogų pas mus įmonėje ir pradėtų dirbti pas juos realiai, jie nenori prisiimti jokio socialinio atsakingumo, nes realiai darbuotojai išlaikys socialines naudas, bet jie negalės visiškai jomis naudotis, kol vyks teisminis procesas“, – po pokalbio sakė „Energesman“ vadovas.
„VAATC nori vyšnaitę nuo to torto susivalgyti, gauti kvalifikuotus darbuotojus (...), pasinaudoti laikinai ir neprisiimti jokių papildomų (įsipareigojimų – BNS)“, – pridūrė jis.
A. Blazgys sako, kad bus bandoma ieškoti kompromiso.
Tuo metu VAATC vadovas BNS sakė, kad bendrovė jau nuo šeštadienio yra paskelbusi darbo skelbimus ir „laukia darbuotojų prisijungiant“.
„Mes, kaip ir visada sakėme, esame socialiai atsakingas darbdavys, ypatingai jautrus darbuotojų klausimas, matome tam tikras manipuliacijas, kai socialiai jautriausia vieta yra kaip užstatas kažkoks“, – teigė jis.
M. Švaikausko teigimu, išeičių yra ieškoma: „Jų buvęs darbdavys, kaip suprantu, jų nenori paleisti ir čia keista yra situacija.“
„Mums patiems tų darbuotojų trūksta, reikia, ieškom. Tai aplikuokite visi ir ieškosime galimybių“, – BNS sakė VAATC vadovas.
Kaip rašė BNS, Vilniaus apylinkės teismui įpareigojus „Energesman“ netrukdyti VAATC tvarkyti atliekų Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamykloje, centras praėjusį penktadienį perėmė gamyklos operavimą.
Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinei jėgainei sumažinus atliekų deginimo apimtis.
(be temos)
(be temos)
(be temos)