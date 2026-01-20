Daugiafunkcis kompleksas Šeškinėje: susipažinkite su projektiniais pasiūlymais

Daugiafunkcį sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksą sudarys aštuoni statiniai: Nacionalinis stadionas su sporto muziejumi, sporto arena, trys futbolo treniruočių aikštės, iš kurių viena su lengvosios atletikos apšilimo zona, lengvosios atletikos stadionas, kultūros ir ugdymo centras su biblioteka bei 300 vietų vaikų darželis. Visas kompleksas užims 22,3 hektaro ploto teritoriją.
Sporto arena projektuojama centrinėje komplekso dalyje. Trijų aukštų pastato bendrasis plotas sieks apie 25,9 tūkst. kv. metrų. Architektūriniai ir funkciniai sprendiniai sudaro galimybes areną pritaikyti įvairių sporto šakų varžyboms, treniruotėms ir sporto bendruomenės veikloms. Pastate suplanuotos sportininkų ir trenerių persirengimo patalpos, administracinės, medicininės, techninės, sandėliavimo bei renginių aptarnavimo erdvės, taip pat zonos žiūrovams. Numatytas atskiras lankytojų, sportininkų ir personalo srautų organizavimas.
Taip pat projektuojami sporto paskirties inžineriniai statiniai – lengvosios atletikos stadionas su žiūrovų tribūnomis, futbolo treniruočių aikštė su lengvosios atletikos apšilimo zona. Šie objektai skirti sportininkų treniruotėms ir varžyboms bei visos komplekso sporto infrastruktūros funkcionavimui. Atsižvelgiant į patikslintus programinius sprendinius, projektiniai pasiūlymai viešinami iš naujo.
Kultūros ir ugdymo centras su biblioteka projektuojamas kaip vieno aukšto pastatas, kurio bendrasis plotas siekia apie 1,6 tūkst. kv. metrų. Jame numatomos erdvės kultūros renginiams, edukacinėms veikloms, bendruomenės susitikimams, konferencijoms, kūrybinėms dirbtuvėms ir bibliotekos funkcijoms. Patikslinus projektinius sprendinius, projektiniai pasiūlymai viešinami pakartotinai.
Pasibaigus projektinių pasiūlymų viešinimo procedūroms, koncesininkas kreipsis dėl statybos leidimų likusiems komplekso objektams. Gavus statybos leidimus, bus sudarytos sąlygos pradėti darbus visuose Daugiafunkcio komplekso objektuose.
Projektinių pasiūlymų viešasis pristatymas vyks 2026 m. vasario 5 d. 15 val. nuotoliniu būdu. Pristatymo transliacija bus pasiekiama internetu: https://cloudarchitektai.zoomtv.lt.
Daugiafunkcio komplekso trečiojo etapo projektinius pasiūlymus parengė architektų studija „Cloud architektai“. Projekto architektai – Antanas Dagelis ir Jovilė Porvaneckaitė-Dagelienė.
Su projektiniais pasiūlymais galite susipažinti čia.
