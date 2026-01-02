 Dėl Lietuvą užklupusios pūgos vėluoja skrydžiai oro uoste

2026-01-02 10:05
Evelina Paškovskytė (BNS)

Dėl penktadienio naktį buvusio intensyvaus snygio Vilniaus oro uoste vėlavo vienas skrydis, o  Lietuvos oro uostai (LTOU) įspėja, kad ir toliau galimi pavieniai vėlavimai, lėktuvai gali būti nukreipiami į kitus oro uostus.

Dėl Lietuvą užklupusios pūgos vėluoja skrydžiai oro uoste / R. Riabovo, I. Gelūno / BNS nuotr.

„Dėl naktį buvusių sudėtingų meteorologinių sąlygų (snygio) galimi pavienių skrydžių vėlavimai ar jų nukreipimas į alternatyvius oro uostus. Oro uosto komandos dirba sustiprintu režimu siekiant užtikrinti skrydžių saugą ir kuo sklandesnį operacijų vykdymą“, – BNS pranešė LTOU atstovė Agnė Šaltenytė.

„Lufthansa“ lėktuvas iš Frankfurto į Vilnių vėluoja daugiau nei 12 valandų – orlaivis turėjo leistis ketvirtadienį 23.55 val., tačiau dabar jis turėtų nusileisti penktadienį 12.20 val.

„Skrydis iš Frankfurto vėluoja dėl naktį buvusių sudėtingų meteorologinių sąlygų“, – teigė A. Šaltenytė.

Vilniaus oro uosto skrydžių informacija rodo, kad lėktuvai šiuo metu leidžiasi, tačiau yra pavienių nedidelių vėlavimų.

„Naujausią informaciją apie skrydžius kviečiame sekti Vilniaus oro uosto interneto svetainėje, o keleiviams dėl individualios informacijos rekomenduojame tiesiogiai kreiptis į savo oro bendroves“, – BNS teigė LTOU atstovė. 

