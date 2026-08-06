Dėl Naujojoje Vilnioje tvarkomų atliekų – gyventojų pyktis: meras sako, kad tai laikina

Dėl to kilo vietos gyventojų pasipiktinimas, tačiau Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas sako, kad atliekos ten bus tvarkomos laikinai – jų turėtų nelikti per penkias–aštuonias savaites.
„Aplinkos apsaugos departamentas davė leidimą laikinai toje aikštelėje tvarkyti atliekas, rūšiuoti tas, kas ir vyksta. Ir vyksta laikinai. Šiuo metu dar tiksliai negalime pasakyt, bet penkių–aštuonių savaičių bėgyje atliekos ten bus nustojamos tvarkyti ir bus pradėta tvarkyti kitoje aikštelėje“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė V. Benkunskas.
„Neturim išeities, reikia laikinai patvarkyti (atliekas – BNS), bet įmonė yra įpareigota papildomai purkšti probiotikus, kad ta vienintelė problema – kvapai (...) būtų mažiau jaučiama“, – kalbėjo jis.
Pasak mero, aikštelė Naujoje Vilnioje pasirinkta todėl, kad yra pritaikyta atliekoms tvarkyti.
„Vieta yra pritaikyta, nes tai yra atliekų tvarkymo aikštelė, turinti visą tinkamai įrengtą gruntinę dalį, yra ir nuotekų surinkimas, ir visa tai, kas gali būti, kas yra reikalinga tokiais atvejais“, – sakė jis.
V. Benkunskas sako, kad alternatyvų, kur būtų galima tvarkyti susikaupusias atliekas, sostinėje trūksta.
„Grynųjų tų alternatyvų nėra labai daug, iš esmės reikėjo labai stipriai padirbėti, kad rastume kitas alternatyvas ir galimybes atliekas laikinai tvarkyti. Privačių operatorių aikštelės yra pritaikytos atliekų tvarkymui su vieninteliu tikslu – iškuopti tai, kas yra pridirbta (MBA – BNS) gamykloje, kuri turėtų rinkti ir rūšiuoti visas atliekas, tam, kad kuo greičiau sugrįžtų su visu srautu būtent į šitą gamyklą“, – kalbėjo meras.
Jis patikino, kad Naujosios Vilnios aikštelė yra apsaugota – pavojaus, jog gali būti užteršta prie pat tekanti Vilnios upė, nėra: „Yra nuotekų surinkimo šuliniai, gruntinė danga yra išbetonuota ir ten pavojaus dėl užterštumo į vandens telkinius nėra.“
Naujojoje Vilnioje esančioje aikštelėje pradėjus kauptis atliekoms, ketvirtadienį ryte pasipiktinę vietos gyventojai rinkosi prie „Ekonovus“ naudojamos teritorijos ir reikalavo paaiškinimų, kodėl ten yra rūšiuojamos atliekos.
Kaip BNS teigė „Ekonovus“ vadovas, Pramonės gatvėje esančioje teritorijoje įmonė laikinai rūšiuoja Vilniaus miesto dviejų zonų atliekas, tam ji turi reikiamus leidimus.
„Visas atliekas, kurias surenkame, vežamės į savo aikštelę, išrūšiuojame ir iškart išvežame. Kur bioskaidžios – į biotunelius, o kur netinkamos perdirbti – į Vilniaus kogeneracinę elektrinę“, – BNS ketvirtadienį sakė R. Draskinis.
Anot jo, bendrovė Naujojoje Vilnioje atliekas planuoja rūšiuoti daugiausiai du mėnesius ir vėliau išsikels į savo nuosavą teritoriją netoli Gariūnų, Sandėlių gatvėje, kur šiuo metu vyksta infrastruktūros paruošiamieji darbai.
Savo ruožtu VAATC vadovas Marius Švaikauskas sako, kad sprendimas laikinai laikyti atliekas šiame sostinės mikrorajone priimtas kartu su Aplinkos apsaugos departamentu ir Aplinkos apsaugos agentūra.
„Tai yra visiškai laikinas sprendimas, kol mes susitvarkysime čia atliekas ir rūšiavimas grįš pilna apimtimi į šitą vietą (MBA gamyklą – BNS)“, – žurnalistams sakė M. Švaikauskas.
BNS rašė, kad VAATC dėl atliekų rūšiavimo yra sutarusi su įmonėmis „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „Ekobazė“. Likusios dvi bendrovės atliekas rūšiuoja netoli Gariūnų.
Pasiekus šiuos susitarimus, M. Švaikauskas teigė, kad šiukšlių krizė regione suvaldyta.
BNS rašė, kad Vilniaus apylinkės teismui įpareigojus įmonę „Energesman“ netrukdyti VAATC tvarkyti atliekų MBA gamykloje, centras liepos pabaigoje iš „Energesman“ perėmė gamyklos operavimą.
Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinei jėgainei sumažinus atliekų deginimo apimtis.
(be temos)
(be temos)
(be temos)