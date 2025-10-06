Dėl pratybų sostinėje keisis dalies viešojo transporto tvarkaraščiai

Anot jos, spalio 7–8 dienomis pratyboms bus pasitelkiama dalis mieste kursuojančių transporto priemonių, todėl laikinai keisis 17 maršrutų tvarkaraščiai.
Laikini pokyčiai palies 1G, 2G, 3G, 5G, 5, 10, 18, 29, 34, 40, 50, 53, 56, 69, 74, 87, 115 maršrutų autobusus.
ELTA primena, kad pirmadienį Lietuvoje prasidėjo beveik savaitę truksiančios didžiausios Nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas“.
Antrus metus vyksiančias pratybas koordinuoja Nacionalinis krizių valdymo centras bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas.
Šių pratybų metu bus tikrinama, kaip valstybės institucijos yra pasiruošusios veikti mobilizacijos metu.
Pratybose dalyvaus apie 1,2 tūkst. valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių atstovų bei apie 1 tūkst. savanorių
