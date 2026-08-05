Demokratų lyderis: Vilniaus sprendimas dėl aptarnavimo rusų kalba – pusiau luptas, pusiau skustas

„Iš vienos pusės, valstybinės kalbos vartojimas ir ypač jos plėtimas vartojimo paslaugų sektoriuje, tai yra tikrai sveikintina ir atitinka mūsų Konstituciją. Dabar šitas sprendimas, man jis yra toks pusiau luptas, pusiau skustas“, – Žinių radijui trečiadienį sakė demokratų vedlys.
Kaip rašė BNS, antradienį sostinės savivaldybė paskelbė, kad nors prašymų ir skundų rusų kalba nebepriims, informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas.
V. Sinkevičius šį sprendimą vertina kaip „priešrinkiminę logiką“, stengiantis nukreipti dėmesį nuo šiukšlių krizės sostinėje.
„Vilniaus merui pirmiausia reikėtų rūpintis ta krize, kuri vyksta kalbant apie atliekas pirmiausia, ir ten aš nematau, kad sektųsi susitvarkyti. Dabar išmetamas toks siūlymas, bet blogiausia, kad nėra aiškumo. Tai aptarnaujate jūs rusų kalba ar neaptarnaujate? Dabar, atėjus žmogui, jis turi ieškoti to žmogaus, kuris moka rusų kalbą. Ar savivaldybės darbuotojai turės savo vardo tuos tagus (korteles – BNS) vadinamus, kur ten bus vėliavėlės sužymėtos, kaip būna viešbučiuose, parduotuvėse“, – svarstė politikas.
„Priimkite sprendimą, kad bus aptarnaujama tik lietuvių kalba arba ten lietuvių ir anglų kalbomis. Arba jau priimkite sprendimą, kad vis dėlto bus aptarnaujama trimis kalbomis, bus specialus langelis ir panašiai. Reikia žmonėms galų gale aiškumo ir sprendimas turi būti aiškus“, – pridūrė jis.
BNS skelbė, kad, anot savivaldybės, rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas teigė, kad savivaldybė nuosekliai įgyvendina pavasarį priimtą sprendimą stiprinti valstybinės kalbos vartojimą.
Savivaldybė taip pat pranešė plečianti lietuvių kalbos mokymosi galimybes užsienio kilmės gyventojams. Šiemet nemokamuose kursuose ir nuotoliniuose mokymuose planuojama apmokyti daugiau kaip tūkstantį žmonių, o tam skirtas papildomas 300 tūkst. eurų finansavimas.
Taip pat rudenį sostinėje pradės veikti kalbos klubai, kurie reguliariai veiks skirtingose miesto vietose. Iki šių metų pabaigos planuojama, kad Vilniuje gyvenantys užsieniečiai galės savarankiškai mokytis lietuvių kalbos tam skirtoje mokymosi platformoje.
(be temos)
(be temos)
(be temos)