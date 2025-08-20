Dronas šalia oro uosto – ne „Ekskomisarų biuro“, situaciją aiškinasi policija

Kaip Eltai nurodė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis, pirminė informacija, kad minėtas dronas priklausė „Ekskomisarų biurui“, buvo netiksli.
„Policija toliau aiškinasi, kam galėjo priklausyti šis dronas“, – teigė jis.
„Oro navigacijos“ šiuo metu turimais duomenimis, dronas kilo iš Lietuvos teritorijos“, – Eltai patikslino bendrovė.
Įmonės „Ekskomisarų biuras“ vadovas Vytautas Labeckas portalui 15min jau anksčiau paneigė, kad dronas priklauso jų bendrovei.
„Mes nevykdome skrydžių prie Vilniaus oro uostų. Tuo metu nė vienas iš mūsų dronų nebuvo pakeltas“, – nurodė jis.
„Su visomis tarnybomis susitikrinome – tai ne mūsų dronas“, – pabrėžė V. Labeckas.
Anksčiau Lietuvos oro uostai (LTOU) Eltai patvirtino apie vidurnaktį iš „Oro navigacijos“ gavę informacijos, kad dronas pastebėtas netoli oro uosto teritorijos, dėl to naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai.
Pasak „Oro navigacijos“, dronas pastebėtas Liepkalnyje, tuomet suveikė skrydžių saugos algoritmas – jie trumpam sustabdyti, o gavus informacijos, kad grėsmės nėra, maždaug po pusvalandžio oro eismas vėl atnaujintas.
LTOU teigė, kad orlaivių eismas buvo sustabdytas maždaug pusvalandžiui, oro uosto operacijos visa apimtimi atnaujintos apie 0.35 val. Dėl incidento pavėlintas vienas išvykimo skrydis į Tel Avivą, dar keletas atvykstančių orlaivių buvo laukimo zonose oro erdvėje ir vėlavo atvykti apie 15–20 minučių.
Pirmasis apie incidentą pranešė portalas „15min“.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.
Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone – prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.
Laikinoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė iš pradžių kalbėjo, jog neatmetama galimybė, kad Lietuvoje užfiksuotas objektas – netyčia pasiklydęs į Ukrainą skridęs dronas. Tokių atvejų, ministrės teigimu, ateityje gali būti ir daugiau.
Po įvykio tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp politikos lyderių kilo diskusija apie Lietuvos oro gynybos infrastruktūros tobulinimą.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“ – tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė, dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.
