 Dronas sutrikdė Vilniaus oro uosto darbą

2025-11-05 11:16
BNS inf.

Vilniaus oro uoste trečiadienio rytą pastebėjus droną maždaug pusvalandį buvo apribota oro erdvė.

Dronas sutrikdė Vilniaus oro uosto darbą / A. Ufarto/ELTOS nuotr.

Kaip BNS sakė Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovas Tadas Vasiliauskas, oro erdvė buvo uždaryta nuo 9.50 iki 10.18 val., dėl to paveikti du skrydžiai.

„Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė užfiksuotas dronas Vilniaus oro uosto teritorijoje. (...) Vilniaus oro uoste visos operacijos vyksta įprastai, skrydžiams įtaka buvo minimali“, – komentare BNS teigė T. Vasiliauskas.

Viešojo saugumo tarnybos duomenimis, tai buvo civilinis dronas, ore išbuvęs iki minutės.

Pastaruoju metu Vilniaus oro uosto veiklos apribojimai tapo dažnesni dėl į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusių meteorologinių oro balionų su cigarečių kontrabanda.

Antradienį dėl įtariamai pastebėtų dronų kuriam laikui buvo uždarytas ir pagrindinis Briuselio oro uostas Belgijoje. Remiantis Vilniaus oro uosto tvarkaraščiu, skrydžiai į Briuselį ir iš jo nebuvo paveikti – jie numatyti vakare.

