Ekspertų nuomonė: ar tikrai reikalingas naujas tiltas Vilniuje?

Nuo 2003 m., kai buvo pastatytas Mindaugo tiltas, Vilniuje neatsirado nė vieno naujo tilto per Nerį. Transporto srautai intensyvėja, gyventojų įpročiai keičiasi – todėl jungtys, skirtos ne tik automobiliams, bet ir pėstiesiems, dviratininkams tampa būtinybe.
„Šiuo metu rengiama ilgalaikė Neries upės urbanistinė vizija, kurioje kartu su bendruomenių atstovais esame išsigryninę pagrindines trūkstamas papildomas jungtis. Alberto tiltas yra žingsnis link Vilniaus kaip žaliųjų jungčių miesto, kur upė turi būti ne barjeras, o aktyvi ir integruota miesto žalioji arterija, patraukli gyventojams. Naujas tiltas padės toliau plėtotis tiek Neries krantinėms, tiek Gedimino pr. – susikurs nauji pėsčiųjų srautai, vystysis komercinės veiklos“, – teigė Vilniaus vyr. architektė Laura Kairienė.
Atskiri tiltai būtini dėl saugumo ir patogumo. Automobiliams skirti tiltai yra triukšmingi, taršūs ir nepatogūs lėtesniems eismo dalyviams, o specialiai pėstiesiems ir dviratininkams suprojektuotuose tiltuose užtikrinami saugūs nuolydžiai, platesni šaligatviai, patogūs privažiavimai. Tiltas turės ir simbolinę reikšmę – taps atpažįstamu šiuolaikinio Vilniaus simboliu, patrauklia erdve pasivaikščiojimui ar poilsiui.
Darnių jungčių poreikis – milžiniškas
Architektas Donatas Baltrušaitis pabrėžia, kad patogus judėjimas pėsčiomis ir dviračiais yra miesto gyvybingumo sąlyga.
„Nenutrūkstamas, darnus pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimas veikia kaip miesto kraujotakos sistema – kuo daugiau sklandžių jungčių, tuo miestas yra gyvybingesnis, sveikesnis ir patogesnis gyventi. Tokia infrastruktūra skatina žmones rinktis aktyvų laisvalaikį ir ekologišką transportą. Be to, esant dideliems automobilių kamščiams, kurie paralyžiuoja miesto arterijas, Alberto tiltas suteiktų papildomą alternatyvą laisvam judėjimui. Tai yra investicija ne tik į infrastruktūrą, bet ir į vilniečių gyvenimo kokybę”, – kalbėjo D. Baltrušaitis.
Šiuo metu pėstiesiems ir dviratininkams patogiai pritaikyti tėra du – Baltasis ir Vingio tiltai. Žvėryno, Geležinio Vilko, Liubarto ar Žirmūnų tiltai tarnauja automobiliams, o mikrojudumo priemonėms jie nepatogūs.
