Elektrėnų meras: oro taršos norma Kazokiškėse liepą viršyta dešimt kartų

„Elektrėnų situacija nėra labai gera. Aplinkos teršimai vyksta iki šiol, (sieros vandenilio koncentracijos – BNS) normų viršijimai vyksta iki šiol ir žiūrint į paties VAATC'o (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro – BNS) pateiktą oficialią viešą informaciją, tai vien tiktai liepos mėnesį tų viršijimų buvo dešimt kartų“, – trečiadienį Seimo Audito komitete teigė G. Ratkevičius.
„Taip, tie viršijimai nėra tokie dideli, kokie jie buvo metų pradžioje, kuomet buvo net iki 24 kartų, dabar – iki keturių kartų, bet tie viršijimai tebėra, mūsų savivaldybės interesas yra, kad savivaldybėje esančio regiono sąvartyno nepasiektų neparuoštos, netinkamos atliekos, kurios ir sukėlė krizę – aplinkos teršimą“, – kalbėjo meras.
Tuo metu „aušrietis“ Artūras Skardžius kėlė klausimą dėl Kazokiškių apylinkių grunto taršos.
„Kokia yra grunto tarša, kas kontroliuoja, koks yra Kazokiškių sąvartyno dugnas, kiek filtrato susidaro, kiek lietus išplauna, kokie kiekiai? Gruntinis vanduo gali būti žiauriai užterštas. O gruntinį vandenį daug kas naudoja“, – kalbėjo A. Skardžius.
G. Ratkevičius priminė, kad savivaldybėje tebėra paskelbta ekstremali situacija dėl aplinkos taršos, kurios šaltinis – sąvartynas.
„Aplinkos apsaugos departamentas buvo VAATC nurodęs iki tam tikrų datų, vėliau jos pratęstos iki birželio 10 dienos, suvaldyti situaciją ir pašalinti aplinkos teršimo viršijimus, su šia situacija susitvarkyta ne visiškai“, – pridūrė Elektrėnų meras.
Elektrėnų savivaldybė Generalinės prokuratūros yra paprašiusi įvertinti sprendimo vežti Vilniaus regiono mišrias komunalines atliekas į sąvartyną Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes.
Naujausi komentarai