„Energesman“ pranešus apie pasiūlymą parduoti įmonę „Ecoservice“, jos valdytoja sako tai svarsčiusi

Tuo metu „Ecoservice“ valdanti Latvijos įmonė „Eco Baltia“ teigia jau kelerius metus svarsčiusi apie „Energesman“ įsigijimą bei bendravusi su šios įmonės akcininku, tačiau pabrėžia, kad oficialaus pasiūlymo nėra pateikusi.
Pasiūlymas įsigyti akcijas gautas liepos 8 dieną ir buvo perduotas per pranešime neįvardytą trečiąjį asmenį susirašinėjimo programėlėje. Atmetus minėtą pasiūlymą po kelių dienų, liepos 10-ąją, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) nutraukė mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) sutartį su „Energesman“, pirmadienį pranešė įmonė.
„Susidėlioja nuosekli ir tikslinga veiksmų seka – atėjus naujam VAATC vadovui, mums sustabdomi visi mokėjimai pagal visas galiojančias sutartis, neleidžiama pasinaudoti faktoringo paslauga ir pasiskolinti lėšų. Kai susiduriame su apyvartinių lėšų trūkumu, sulaukiame pasiūlymo parduoti akcijas. Jo atsisakome ir tuomet paskelbiama, kad su mumis nutraukiamos visos sutartys“, – pranešime teigė „Energesman“ direktorius Algirdas Blazgys.
Įmonės vadovas pabrėžė, kad šiuo metu „Energesman“ konkurentui itin naudinga perimti gamyklą.
„Šiuo metu konkurentui itin naudinga perimti gamyklą, nes yra padarytas visas paruošiamasis darbas gamyklos atstatymui ir modernizavimui. VAATC turi visą informaciją apie įrangos gamintojus bei jų kontaktus, nes buvo pasirašyti trišaliai susitarimai“, – sakė A. Blazgys.
„Energesman“ atstovė Rita Saunorytė-Norutienė BNS teigė šiuo metu negalinti atskleisti, kas yra minimas trečiasis asmuo, per kurį buvo pateiktas pasiūlymas, nes rengiamasi kreiptis į prokuratūrą.
A. Blazgys BNS teigė, kad pasiūlymas buvo pateiktas per „Ecoservice“ valdybos nario Sauliaus Budrevičiaus „asmenis“.
„Aš irgi turiu tik informaciją, kad buvo pateiktas pasiūlymas per (Sauliaus – BNS) Budrevičiaus asmenis – per ką (tiksliai – BNS), aš tikrai nežinau“, – kalbėjo jis.
Jis pranešė, kad įmonė kreipsis į prokuratūrą dėl neteisėto įmonės perėmimo.
„Čia (yra – BNS) tų visų neteisėtų veiksmų (...), ir viso verslo perimti taip negalima“, – sakė „Energesman“ vadovas.
Paklaustas, ar mano, kad „Ecoservice“ bandymui perimti „Energesman“ veiklą padėjo VAATC ir Vilniaus savivaldybė, jis teigė darantis tokią prielaidą.
„Tai tegul čia šitą atsako prokurorai, nes mes tokią prielaidą turime. Nes šiaip tai čia kažkieno rankomis tiesiog daromas susidorojimas su konkurentais“, – BNS aiškino „Energesman“ vadovas.
Aplinkos išteklių valdymo ir perdirbimo grupės „Eco Baltia“, kuri valdo ir įmonę „Ecoservice“, valdybos pirmininkas Maris Simanovičs komentare BNS nurodė, jog „Energesman“ yra viena iš įmonių, kurių galimas įsigijimas ir plėtros galimybės buvo vertinamos jau kelerius metus.
„Šiame kontekste tiesioginis bendravimas su įmonės atstovais ir akcininkais yra įprasta potencialaus sandorio vertinimo ir galimo komercinio bendradarbiavimo tyrinėjimo dalis. Toks bendravimas savaime nereiškia oficialaus pasiūlymo ar sudaryto sandorio“, – teigia jis.
„Eco Baltia“ nurodo, kad tuo metu, kai buvo vertinamas potencialus sandoris, įmonės atstovai neturėjo jokios informacijos, leidžiančios manyti, kad VAATC ketina nutraukti sutartį su „Energesman“.
„Vertindami galimą investiciją, mes, kaip ir kiti rinkos dalyviai, buvome susipažinę su viešai prieinama informacija apie „Energesman“ objekto veiklos sunkumus. Tačiau neturėjome jokios informacijos apie galimus „Energesman“ ir VAATC sutartinių santykių pokyčius“, – teigiama įmonės komentare.
Kaip rašė BNS, Vilniaus apylinkės teismui įpareigojus „Energesman“ netrukdyti VAATC tvarkyti atliekų Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamykloje, centras penktadienį perėmė šios gamyklos operavimą.
VAATC liepos 10 dieną pranešė nutraukiantis sutartį su „Energesman“ – pastaroji dėl to kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, tačiau šis pirmadienį atmetė jos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vienašališką sutarties nutraukimą.
Teismo teigimu, sutartis dar nėra nutraukta, nes „Energesman“ suteikta 20 darbo dienų galimiems pažeidimams ištaisyti.
Šis terminas baigsis rugpjūčio 7 dieną.
Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinei jėgainei sumažinus atliekų deginimo apimtis.
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