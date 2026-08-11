„Energesman“ teismui apskundė VAATC sutarčių nutraukimą

Ji Vilniaus apygardos teismo prašo VAATC įpareigoti vykdyti abi sutartis – tai yra, grąžinti į iki nutraukimo buvusią padėtį, pranešė „Energesman“.
„Energesman“ pateikė du atskirus ieškinius dėl neteisėto gamyklos naudojimo ir modernizavimo sutarčių nutraukimo. Teismo taip pat prašoma uždrausti VAATC iš draudimo bendrovės reikalauti garantijų išmokų, siekiančių apie 1,3 mln. eiurų, kurias VAATC jau yra paprašęs išmokėti.
„Siekiame, kad teisingumas būtų atkurtas ir mes toliau galėtume tvarkyti Vilniaus regiono mišrias komunalines atliekas bei atstatyti modernią gamyklą, kaip buvo numatyta sutartyse. Tik tokiu atveju gyventojams atliekų tvarkymas nebrangs“, – pranešime sakė „Energesman“ direktorius Algirdas Blazgys.
Pasak įmonės advokato Pauliaus Miliausko iš advokatų profesinės bendrijos „Miliauskas ir Lauraitytė“, Vilniaus savivaldybė ir VAATC veiksmus koordinavo neteisėtai, pavyzdžiui, centras dokumentuose cituoja Vilniaus miesto Ekstremalių situacijų operacijų centro (ESOC) ir jo vadovo sprendimus, kurie dar oficialiai nebuvo priimti.
Dėl Vilniaus ESOC sprendimų „Energesman“ taip pat jau kreipėsi į Regionų administracinį teismą.
Vilniaus apygardos teismas praėjusį penktadienį atmetė „Energesman“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – įmonė prašė sustabdyti VAATC sprendimą vienašališkai nutraukti gamyklos operavimo sutartį.
Anot teismo, toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į ekstremalią situaciją, susijusią su Vilniaus regione kilusia atliekų rūšiavimo krize ir į viešąjį interesą.
„Energesman“ teismui teigė, kad VAATC dar nenutraukus sutarties perėmė MBA gamyklą ir neįsileido „Energesman“ darbuotojų, todėl įmonė neturėjo net teorinių galimybių ištaisyti pažeidimų.
Tuo metu VAATC aiškino, kad „Energesman“ nesiėmė veiksmų pažeidimams ištaisyti, nors dalis jų galėjo būti taisoma įmonei naudojant MBA gamyklą, be to, įmonė nebendradarbiavo su VAATC. Centras pabrėžė, kad laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą užtikrinti nepertraukiamą atliekų tvarkymą Vilniaus regione.
Teismas pažymėjo, kad VAATC veiksmai, susiję su gamyklos perėmimu ir kitų tiekėjų pasitelkimu tvarkyti atliekas, vertinami ne kaip sutarties nutraukimą patvirtinantys veiksmai, o kaip priemonės siekiant suvaldyti ypač sunkią ir ekstremalią atliekų tvarkymo situaciją regione.
Kaip rašė BNS, VAATC liepos 10 dieną pranešė nutraukiantis sutartį su „Energesman“ – pastaroji dėl to kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, tačiau šis liepą pirmą kartą atmetė jos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vienašališką sutarties nutraukimą.
Teismas tuomet sprendė, kad sutartis dar nebuvo nutraukta, nes „Energesman“ suteikta 20 darbo dienų galimiems pažeidimams ištaisyti. Šis terminas baigėsi rugpjūčio 7 dieną.
„Energesman“, be kita ko, tikina, kad VAATC iki šiol nėra grąžinęs gamyklos teritorijoje esančio bendrovės turto, kurio vertė siekia apie 3 mln. eurų. Dalį turto VAATC iš gamyklos teritorijos išvežė bendrovei nepranešęs.
Preliminariais skaičiavimais, „Energesman“ nuostoliai sieks apie 20 mln. eurų, jie gali dar didėti.
(be temos)