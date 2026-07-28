„Energesman“: žala dėl VAATC nutraukiamos sutarties gali siekti 20 mln. eurų

Pasak Algirdo Blazgio, šiuo metu įmonės atstovai negali dirbti vieninteliame savo kontroliuojamame objekte, tad „laukia darbas su kreditoriais“, o konfliktui neišsisprendus „Energesman“ naudai, įmonės veiklą greičiausiai teks nutraukti.
„Dar skaičiuojame. Įvertinus 10 metų eksploatavimo sutarties trukmę, kuri nutraukta nepagrįstai, jis jau viršys 20 mln. eurų. Tai atskiras ieškinys. Dabar turėsime šiek tiek laiko ir bandysim stabilizuoti situaciją, viską susiskaičiuoti. Bet ieškiniai dėl žalos tiek įmonei, tiek reputacijai bus tikrai dideli“, – „Verslo žinioms“ sakė A. Blazgys.
Jis taip pat teigė, kad skųs ir Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo VAATC leista disponuoti gamyklos turtu.
Kaip rašė BNS, Vilniaus apylinkės teismui įpareigojus „Energesman“ netrukdyti VAATC tvarkyti atliekų Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamykloje, centras penktadienį perėmė šios gamyklos operavimą.
Ieškiniai dėl žalos tiek įmonei, tiek reputacijai bus tikrai dideli.
VAATC liepos 10 dieną pranešė nutraukiantis sutartį su „Energesman“ – pastaroji dėl to kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, tačiau šis praėjusią savaitę atmetė jos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vienašališką sutarties nutraukimą.
Teismo teigimu, sutartis dar nėra nutraukta, nes „Energesman“ suteikta 20 darbo dienų galimiems pažeidimams ištaisyti.
Šis terminas baigsis rugpjūčio 7 dieną.
Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinei jėgainei sumažinus atliekų deginimo apimtis.
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