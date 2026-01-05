Fabijoniškėms stiprinamas susisiekimas su centru: startuoja naujas autobuso maršrutas

„Girdime Fabijoniškų gyventojų išsakytus lūkesčius dėl kasdienio keliavimo. Taigi pristatome pokytį, kurį žadėjome – naują 3G-A maršrutą, kuris palengvins Fabijoniškių gyventojų susisiekimą su centru ir atitiks jų kasdienius poreikius“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Ant autobuso švieslentės aiškiai matysite maršruto numerį 3G-A, todėl iš tolo galėsite atpažinti, kuris autobusas atvyksta. Be to, įlipę į transporto priemonę numerį ir maršruto informaciją rasite vidiniuose ekranuose, tad kelionės metu galėsite patogiai sekti, ar judate tinkama kryptimi.
Maršrutų atnaujinimai nuo rugsėjo: kokie rezultatai?
Vertinant gyventojų srautus po rudens pradžioje įgyvendinto dešimties maršrutų atnaujinimo, didžiausio populiarumo sulaukė 3G maršrutas. Jis užtikrina naujas jungtis iš Perkūnkiemio per Fabijoniškes, Šeškinę, Ukmergės gatvę, Konstitucijos prospektą, Žaliąjį tiltą ir Švitrigailos gatvę iki Oro uosto. Piko metu autobusai čia kursuoja kas 5–7 minutes, todėl kelionės tapo gerokai patogesnės ir greitesnės.
„Rugsėjį įgyvendinti maršrutų pokyčiai pasiteisino – matome augantį keleivių srautą. Keleivių duomenys rodo, kad 3G tapo populiariausiu greituoju maršrutu Vilniuje, pagal populiarumą aplenkusiu 1G ir 2G maršrutus“, – sakė Arnas Misiūnas, JUDU viešojo transporto organizavimo vadovas.
Maršrutas taip pat sujungė gyventojus su naujais traukos objektais – Gabijos progimnazija, prekybos centrais BIG, „Depo“, „Domus Pro“, taip pat verslo centrai „Trio“ ir „Meraki“, kuriuose dirba apie 7 tūkst. žmonių. Skaičiuojama, kad 3G pokytis leidžia aptarnauti apie 27 tūkst. daugiau gyventojų.
