Geros naujienos sostinės gyventojams – darželiuose dar yra laisvų vietų

„Atsižvelgę į augantį poreikį šiose miesto dalyse, performavome grupes pagal vaikų amžių ir įsteigėme daugiau ankstyvojo amžiaus grupių vaikams nuo 1 metų. Nuolat stebime darželių vietų paklausą ir reaguojame į augantį poreikį – esant galimybei skiriame finansavimą naujų grupių steigimui – ypač tose seniūnijose, kuriose paklausa nuolat didėja. Renovuojame jau esamus darželius ir statome ar ruošiamės naujų ugdymo įstaigų statyboms“, – sakė Vilniaus vicemerė Donalda Meiželytė.
Planuojama, kad 2025–2026 mokslo metais veiks 1 507 grupės, iš jų 1 264 lietuvių ugdomąja kalba, 145 rusų ugdomąja kalba, 96 lenkų ugdomąja kalba ir 2 baltarusių ugdomąja kalba. Grupių lietuvių k. skaičius nuosekliai didėja, pvz. 2023–2024 metais grupių lietuvių ugdomąja kalba veikė 1 210.
Visose tautinių mažumų ikimokyklinio ugdymo įstaigose stiprinamas lietuvių kalbos mokymas. Įstaigos bendruomenių sprendimu jau ne pirmus metus taiko dvikalbio ugdymo modelio elementus (dalį laiko vaikai ugdomi gimtąja kalba, dalį – lietuvių kalba).
2024-aisiais bendradarbiaujant su VDU bei asociacija „Kūrybinės jungtys“ pradėtas dvikalbio ugdymo projektas miesto lopšeliuose-darželiuose „Sveikuolis“, „Paslaptis“ ir „Karuselė“.
Taip pat dvikalbio ugdymo modelį jau taiko lopšelis-darželis „Coliukė“, o nuo rugsėjo dvikalbio ugdymo grupės veiks ir darželiuose „Gelvonėlis“, „Kūlverstukas“, „Zylutė“, „Vėrinėlis“ ir t. t.
Daugiau nei trys ketvirtadaliai mažųjų vilniečių ugdomi Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dar virš 7 tūkst. lankys privačius darželius ar mokyklas. Daugiausiai laukiančių vietos darželyje vaikų yra Verkių, Pilaitės, Naujosios Vilnios, Pašilaičių, Fabijoniškių seniūnijose.
Šiemet Pilaitėje atidarytas naujas 16 universalių grupių, 280 vietų darželis „Vydūnėlis“, ruošiamės dar 6 naujų darželių statyboms. Jau pradėta 280 vietų naujo darželio statyba Žemynos g. 2c, taip pat šiuo metu vyksta Pajautos g. 7 rangos darbų viešojo pirkimo procedūros, vertinami gauti pasiūlymai.
Tėvai (globėjai) gali pasinaudoti 120 Eur kompensacija skiriama vienoje iš 149 privačių įstaigų (kasmet ja pasinaudoja vidutiniškai nuo 4 iki 7 tūkst. šeimų).
Tėveliai vis dar turi galimybę rinktis, realiuoju laiku gali peržiūrėti laisvų vietų sąrašą. Jei kyla klausimų ar reikalingas individualus sprendimas, gyventojai kviečiami kreiptis į Savivaldybės Ikimokyklinio ugdymo skyrių.
Vilniuje veikia Savivaldybės 126 lopšeliai-darželiai, 12 darželių-mokyklų, 27 bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose vykdomas priešmokyklinis (PU) ir ikimokyklinis ugdymas (IKU).
Naujausi komentarai