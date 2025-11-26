 „Grinda“: esame pasiruošę ekstremalioms oro sąlygoms

„Grinda“: esame pasiruošę ekstremalioms oro sąlygoms

2025-11-26 12:19
ELTOS inf.

Tęsiantis snygiui, į Vilniaus gatves išvažiavo 50 „Grindos“ valytuvų, dirba mažoji ir didžioji technika, kuri valo gatves ir barsto takus, pranešė savivaldybė.

Pasak jos, didžiausias kelininkų dėmesys šiuo metu skiriamas intensyviausio eismo gatvėms – Geležinio Vilko, Laisvės prospektui, Vakariniam ir Pietiniam aplinkkeliams, taip pat gatvėms, kuriomis kursuoja viešasis transportas.

Mažosios gatvelės intensyviau bus valomos nustojus snigti.

Prašome gyventojų keliones planuoti su laiko atsarga, neskubėti, saugoti save ir kitus.

„Esame pasiruošę ekstremalioms oro sąlygoms, dedame visas pastangas, kad judėjimas mieste būtų kuo saugesnis ir sklandesnis. Prašome gyventojų keliones planuoti su laiko atsarga, neskubėti, saugoti save ir kitus“, – pranešime nurodė savivaldybė.

Savivaldybės duomenimis, nuo snygio pradžios mieste iškrito 4 cm sniego.

ELTA primena, kad dėl prognozuojamo didelio sniego kiekio dalis šalies gyventojų buvo perspėti ir informaciniais pranešimais į mobiliuosius telefonus.

Meteo.lt skelbia, kad 8–12 val. pietiniuose Lietuvos rajonuose smarkiai snigs, formuosis šlapio sniego apdraba.

Antroje dienos pusėje ir naktį į ketvirtadienį žiemos reiškinių kompleksas išplis į daugelį šalies rajonų.

senis
teisingai šiupeli į rankas ir pirmyn
0
0
