 „Grinda“: ketvirtadienį Vilniuje dėl tikėtinos audros galimi gatvių užtvindymai, eismo sutrikimai

„Grinda“: ketvirtadienį Vilniuje dėl tikėtinos audros galimi gatvių užtvindymai, eismo sutrikimai

2026-08-05 20:22
BNS inf.

Meteorologams ketvirtadienį Lietuvoje prognozuojant stiprią liūtį ir audrą, Vilniuje galimi gatvių užtvindymai, gali virsti medžiai, sutrikti eismas, skelbia sostinės tvarkymo įmonė „Grinda“.

<span>„Grinda“: ketvirtadienį Vilniuje dėl tikėtinos audros galimi gatvių užtvindymai, eismo sutrikimai</span>
„Grinda“: ketvirtadienį Vilniuje dėl tikėtinos audros galimi gatvių užtvindymai, eismo sutrikimai / R. Riabovo/BNS nuotr.

„Jei orų prognozės pasitvirtins, Vilniuje galimi gatvių užtvindymai, eismo sutrikimai, medžių ar jų šakų virtimai“, – trečiadienio vakarą pranešė „Grinda“.

Bendrovės teigimu, remiantis oro prognozėmis, Vilnių gali pasiekti panašaus intensyvumo liūtis ir audra į sostinėje siautėjusią praėjusį šeštadienį.

„Grinda“ teigia stiprinanti budinčias komandas bei ruošianti papildomą techniką galimiems audros padariniams šalinti.

Įmonė ragina gyventojus pasirūpinti savo turtu, vengti nebūtinų kelionių audros metu.

Hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad ateinančią parą Lietuvoje vyraus audringi orai, naktį ir dieną kai kuriose šalies vietose galimas škvalas, stiprios liūtys. Didžiausia audros tikimybė numatoma pietinėje Lietuvoje.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
meteorologai
liūtis
grinda
eismo sutrikimai

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Mozūriškėse galimai edukatorius pedofilas E. Vi.bašius gal spėjo pagrindinį smuikelį iki Pavilnio sodų 11-osios rūsių ar palėpių pas kvaišalų perskirstytoją Mil.uvienę nuvežt? Potvyniai tokiem į naudą, pasiims daudimą ir sakys, kad per edukacijas jų pačių defektyūs vaikai, anūkai drožė ne tą kotą ir...dūrė ne ten.
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