„Grinda“: ketvirtadienį Vilniuje dėl tikėtinos audros galimi gatvių užtvindymai, eismo sutrikimai

„Jei orų prognozės pasitvirtins, Vilniuje galimi gatvių užtvindymai, eismo sutrikimai, medžių ar jų šakų virtimai“, – trečiadienio vakarą pranešė „Grinda“.
Bendrovės teigimu, remiantis oro prognozėmis, Vilnių gali pasiekti panašaus intensyvumo liūtis ir audra į sostinėje siautėjusią praėjusį šeštadienį.
„Grinda“ teigia stiprinanti budinčias komandas bei ruošianti papildomą techniką galimiems audros padariniams šalinti.
Įmonė ragina gyventojus pasirūpinti savo turtu, vengti nebūtinų kelionių audros metu.
Hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad ateinančią parą Lietuvoje vyraus audringi orai, naktį ir dieną kai kuriose šalies vietose galimas škvalas, stiprios liūtys. Didžiausia audros tikimybė numatoma pietinėje Lietuvoje.
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