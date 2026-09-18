Inspekcija: statinio ant Ševčenkos gatvės namo rekonstrukcija atitinka statybos leidimą

Kaip portalui „Delfi“ teigė skaitytojas, ant Naujamiesčio administracinio pastato stogo atsirado 223,83 kv. metrų dydžio statinys, kuriame galimai įrengtas trijų kambarių butas su pirtimi ir baseinu.
Anot VTPSI, dėl šio statinio buvo atliktas patikrinimas, nustatyta, kad tai yra ne atskiras namas, o 2008–2009 m. pagal Vilniaus savivaldybės administracijos išduotą leidimą rekonstruotos ir gamybiniam pastatui priklausančios techninės patalpos.
„Tyrimo metu nustatyta, kad (…) rekonstrukcija (…) atitiko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008 m. liepos 22 d. išduotą statybos leidimą. Rekonstrukcijos projektas, kurio pagrindu išduotas leidimas, buvo suderintas su Vilniaus miesto savivaldybe“, – penktadienį pranešė VTPSI.
„Todėl, kad atlikus patikrinimus ir įvertinus surinktą informaciją bei statybos dokumentus nebuvo nustatyta pagrindo konstatuoti neteisėtus statybos darbus“, – nurodė inspekcija.
Jos duomenimis, pastato paskirtis iki šiol nepakeista – tai yra gamybinės paskirties pastatas.
VTPSI taip pat pažymėjo vykdanti statybos, o ne statinių naudojimo priežiūrą – tai, pasak jos, turi vertinti savivaldybės, šiuo atveju – Vilniaus savivaldybės administracija.
„Klausimai, ar užbaigtas statinys arba jo patalpos faktiškai naudojami pagal nustatytą paskirtį, turi būti vertinami už statinių naudojimo priežiūrą atsakingos institucijos – šiuo atveju Vilniaus miesto savivaldybės administracijos“, – tikino inspekcija.
Ant pastato T. Ševčenkos gatvėje įrengtos patalpos su dideliais langais, šalia jų – medinė terasa, lauko baldai ir augalai, batutas.
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