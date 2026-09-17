Įpusėjo Gariūnų viaduko rekonstrukcija – pradedamas antrasis etapas

Vilniaus prieigose esantis Gariūnų viadukas įrengtas intensyviausioje automagistralėje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, kuria kasdien važiuoja dideli transporto srautai – vidutiniškai apie 44 tūkst. transporto priemonių per parą, iš jų apie 4,6 tūkst. sudaro sunkiasvoris transportas. Rekonstrukcijos darbai vykdomi nenutraukiant eismo, todėl jo organizavimas etapais keičiamas atsižvelgiant į atliekamus darbus.
„Gariūnų viaduko rekonstrukcija yra svarbus infrastruktūros projektas intensyviausioje šalies magistralėje. Pirmojo etapo užbaigimas ir sklandus perėjimas į antrąjį etapą rodo, kad projektas įgyvendinamas nuosekliai, o jau įgyvendinta apie pusė viso projekto. Kitas svarbus žingsnis – likusios viaduko dalies rekonstrukcija, po kurios turėsime šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį statinį, užtikrinsiantį patikimesnį susisiekimą vienoje svarbiausių šalies automagistralių“, – sakė „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Prasidėjus antrajam etapui, nuo rugsėjo 17 d. bus pradėtas eismo perorganizavimas – eismas abiem kryptimis bus nukreipiamas rekonstruota kairiąja viaduko dalimi. Kiekviena kryptimi bus paliktos dvi susiaurintos eismo juostos. Tokia pati eismo organizavimo tvarka bus taikoma ir po viaduku esančiame A19 Vilniaus pietinio aplinkkelio ruože.
Rekonstrukcijos metu ypatingas dėmesys skiriamas eismo saugai darbo zonoje. Eismo srautams aiškiai atskirti ir vairuotojams saugiai orientuotis pasikeitusioje eismo aplinkoje naudojami laikini barjerai, nukreipiamosios gairės, horizontalusis ženklinimas, šviesos signalizacija ir kitos eismo organizavimo priemonės.
Viešojo transporto maršrutai ir toliau bus organizuojami taip pat, kaip ir pirmuoju rekonstrukcijos etapu. Gali pasitaikyti 20, 28, 29, 59, 62 ir 68 maršrutų autobusų vėlavimų dėl pasikeitusių eismo sąlygų.
Didžiausi eismo pokyčiai numatomi demontuojant šiaurinę, Kauno kryptimi esančią, viaduko dalį. Šie darbai bus atliekami dvi naktis – rugsėjo 18–19 d. ir rugsėjo 19–20 d., nuo 21 iki 6 val. Dėl numatytų ribojimų keisis ir viešojo transporto 20, 28, 29, 59, 62 ir 68 autobusų maršrutų trasos: abejų dienų vėlyvųjų ir ankstyvųjų 20, 28, 29, 59, 62, 68 autobusų maršrutų reisų metu nebus aptarnaujama Kauno plentas stotelė, o 29, 59 maršrutų autobusai taip pat nestos Gariūnų ir Vandenvalos stotelėse.
Rekomenduojame rinktis alternatyvius maršrutus bei kelionėms skirti daugiau laiko. Viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku galite stebėti JUDU švieslentėje arba JUDU programėlėje.
Atlikus visus darbus, senąjį viaduką pakeis naujas, šiuolaikinius saugumo ir ilgaamžiškumo reikalavimus atitinkantis statinys. Gariūnų viaduko rekonstrukcijos darbus planuojama užbaigti 2027 m. vasarą. Rekonstrukcijos darbų sutarties vertė – apie 6,5 mln. eurų su PVM, darbus atlieka UAB „Tilsta“.
Gariūnų viadukas buvo pastatytas 1981 m. Per daugiau nei keturis dešimtmečius reikšmingai išaugo transporto srautai ir apkrovos, todėl esama infrastruktūra nebeatitinka šiandien keliamų saugumo, patvarumo ir patikimumo reikalavimų.
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