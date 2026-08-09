Istorinį sostinės valčių elingą planuojama paversti nauja viešąja erdve

Jau kitą savaitę nuo upės pusės elingas bus uždengtas specialiu tentu su ikonografine šios vietos nuotrauka, priminsiančia, kaip Neries pakrantė atrodė praėjusio amžiaus viduryje, kai čia aktyviai veikė irklavimo bazė.
„Šis elingas – svarbus Vilniaus ryšio su Nerimi simbolis, todėl norime išsaugoti jį ateities kartoms. Siekiame sustabdyti pastato nykimą ir kartu su vilniečiais sukurti naują jo istoriją – kad ši vieta taptų gyva, atvira ir trauktų žmones prie upės“, – pranešime cituojamas sostinės meras Valdas Benkunskas.
Rudenį savivaldybė ketina surengti atviras kūrybines dirbtuves, kuriose vilniečiai, bendruomenės, architektai, urbanistai ir kitų sričių specialistai kartu ieškos tinkamiausios būsimo objekto paskirties.
Tarp svarstytinų idėjų – poilsio, vandens sporto, kultūros ir bendruomenių erdvės, taip pat terasa, maudykla, vasaros kino ar parodų erdvė.
Teigiama, kad 2022 metais vykdytos rinkos konsultacijos parodė, kad vien komercinio objekto vystymas šioje vietoje būtų sudėtingas dėl mažo įveiklinamo ploto, didelių rekonstrukcijos kaštų, paveldosauginių reikalavimų, ribotų galimybių patekti statybinei technikai ir automobilių stovėjimo vietų trūkumo.
Planuojama, kad atnaujintas elingas lankytojams galėtų būti atvertas iki 2030 metų.
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