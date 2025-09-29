Jau greitai duris atvers modernizuota Rudaminos turgavietė

„Rudaminos turgus visuomet garsėjo savo koncepcija ir plačiu asortimentu, o po rekonstrukcijos jis taps dar patrauklesnis tiek pirkėjams, tiek prekybininkams. Nors projekto įgyvendinimas užsitęsė, džiaugiamės, kad pagaliau galime atidaryti šią modernią turgavietę, kuri neabejotinai taps dar didesniu traukos centru. Kviečiu visus į atidarymą kartu pasidžiaugti atnaujinta turgaviete“, – sakė Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.
Rekonstrukcijos metu turgaus teritorija buvo pertvarkyta: įrengti stacionarūs paviljonai, stoginės su prekystaliais, pritaikyta infrastruktūra prekybai iš automobilių. Iš viso įrengtos 238 prekybinės vietos, iš kurių 12 paviljonų veiks nuolat, nepriklausomai nuo turgaus darbo laiko. Įrengtos ir specialios vietos negalią turintiems prekybininkams, pritaikyti šaligatviai žmonėms su judėjimo negalia.
Atsinaujinęs turgus pasiūlys lankytojams išplėstą teritoriją, suskirstytą į 7 prekybos zonas – nuo maisto ir ne maisto prekių iki sodinukų, žemės ūkio technikos, gyvūnų bei paukščių. Lankytojams bus patogu naudotis naujais pėsčiųjų takais, automobilių stovėjimo aikštelėmis (įrengta apie 150 vietų), dviračių stovais, geriamojo vandens kolonėlėmis, suolais. Turgavietė taip pat aprūpinta modernia apšvietimo, vaizdo stebėjimo ir atliekų tvarkymo infrastruktūra.
Rudaminos turgavietės atidarymo šventė vyks spalio 4 d. 10 val., o turgus veiks nuo pat ryto. Kviečiame visus rajono gyventojus, prekybininkus ir svečius kartu pasidžiaugti nauja erdve, kuri tarnaus bendruomenės reikmėms ir skatins vietos ekonomiką.
Šventės metu visų atvykusiųjų lauks iškilmingas turgavietės atidarymas, nuotaiką kurs tautiška kapelija „Sutaras“, konkursai vaikams ir šeimoms palapinėje bei animacija vaikams.
Rudaminos turgavietės atnaujinimo projektas įgyvendintas pagal „Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategiją“, finansuojant Europos regioninės plėtros fondo, valstybės biudžeto ir Vilniaus rajono savivaldybės lėšomis. Bendra projekto vertė – 3,4 mln. eurų, iš jų Vilniaus rajono savivaldybė skyrė 2,4 mln. Eur.
Naujausi komentarai